『希望格差』解消目指し、商標登録とともに過去の実績を公開。

社会課題解決専門コンサルティングの株式会社Life Crayon Style（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：竹内力也）はこのほど『希望格差』を商標登録しました。さらに過去10年間の実績を公開するとともに、書籍等でノウハウを公開していきます。

当社は、さまざまな事情から希望を持てる人と持てない人の間に大きな差があることを希望格差と称し、大きな社会課題だと捉えています。希望格差への正しい理解と解消に向けて、債務超過に陥った経営の立て直しや起業支援などのコンサルティングやスクール、イベントなどを行っています。





2015年の創業以来10年が経過し、200業種以上、1,000件を超える企業様の課題解決をサポートして多数の実績を積むことができました。そこで今回、過去の実績・事例とともに培われた実践的かつ再現性のあるノウハウを公開し、希望格差の認知度を高めて、その解消に共感する方々に役立てていただこうとするものです。そのため『希望格差』を商標登録するとともに、希望格差の実態を調査・分析したレポートに基づいた解決策を理論的に解説した論文を学会に提出しました。これが学術論文として認められるのを待たず、この理論を誰にもわかりやすく解説した書籍を2025年12月19日から一般書店にて販売します。さらに2016年１月には創業支援や再生を行なった16社のグループ企業と社会課題解決型の起業支援実績として、活躍中の社会起業家62人を弊社Webサイトにて公開予定です。【代表コメント】 竹内力也（株式会社Life Crayon Style 代表取締役）「当社の経験則から、論文では多数のデータに基づいてこれまでの学術的な『希望の定義』に新たな要素２点を加えてアップデートすることを提唱しました。書籍では論文を要約して『どうすれば希望が持てるのか』を解説して、不安で身動きが取れなくなっている人たちに一歩を踏み出す勇気を与えたいと思っています」

・サイトURL：https://l-c-style.co.jp/ 2026年１月公開予定

・書籍：「脱・動けない人」（セルバ出版刊） 12月19日から一般書店およびAmazon.comにて発売

スターバックスコーヒージャパン元CEO岩田松雄様にご推薦いただきました

