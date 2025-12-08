アップランド所属「.LIVE」神楽すずの誕生日記念グッズ&ボイスの受注販売を12月15日(月)より開始！VRで楽しめる記念ボイスも！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）は、当社が運営するVTuberプロダクション「.LIVE」神楽すずの誕生日を記念して、関連グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOP及びAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。
2025年12月15日(月)に誕生日を迎える神楽すずの誕生日記念グッズ&ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！記念ボイスにはVRバージョンが用意されており、BOOTHで購入可能です。ここでしかゲットできない誕生日限定グッズ&ボイスをお楽しみください！
■『神楽すず誕生日記念グッズ&ボイス2025』詳細
以下4種のグッズ&ボイスの販売を実施いたします。
※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
【グッズ詳細】
▼誕生日フルセット
価格：24,000円(税込)
内容物：メタルグラフ×1、アクリルパネル×1、メッセージカード×1、缶バッジ×1
※購入特典としてコレクションカード（紙製／約63×88mm）を1枚お付けいたします。
▼メタルグラフ+メッセージカード
価格：17,800円(税込)
サイズ：A3
材質：ブリキ
▼B5アクリルパネル+メッセージカード
価格：6,000円(税込)
サイズ：B5
材質：アクリル
※『メタルグラフ+メッセージカード』・『B5アクリルパネル+メッセージカード』に含まれるメッセージ入りポストカードは紙製／約100×148mmとなります。
▼缶バッジ
価格：500円(税込)
サイズ：約56mm
材質：紙・ブリキ
【ボイス詳細】
▼神楽すず誕生日記念ボイス
価格：通常ボイス 各1,000円(税込)
バイノーラルボイス 各1,500円(税込)
コンプリートセット 5,500円(税込)
VRバージョン 3,000円(税込)
音声フォーマット：wav
※コンプリートセットをお買い上げの方には限定特典「プレゼント画像」をお付けいたします。
※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。
【テーマ】
１.君だけのステージ!
２.君への小さな贈りもの
３.朝いちばんのしあわせ（バイノーラルボイスver.）
４.やさしい味の夜（バイノーラルボイスver.）
※VRバージョンに収録されている音声は【１.君だけのステージ!】と同一内容となります。
■グッズ販売概要
【販売期間】
2025年12月15日(月)12時00分～2025年12月28日(日)23時59分
【発送時期】
2026年1月下旬～2026年3月中旬頃
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
■ボイス販売概要
【販売期間】
ボイスのみ：2025年12月15日(月)12時00分～2025年12月28日(日)23時59分
VRバージョン：2025年12月15日(月)12時00分～2025年1月14日(水)23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【最後に・・・】
アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？
■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■
・VTuberが好きな方
・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方
・0-1で企画立案経験のある方
・YouTubeでの配信に知見や興味がある方
・Web3.0に興味のある方
■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■
・営業
・イベント制作
・タレントマネージャー 他
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！
募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/