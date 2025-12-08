アップランド所属「.LIVE」神楽すずの誕生日記念グッズ&ボイスの受注販売を12月15日(月)より開始！VRで楽しめる記念ボイスも！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）は、当社が運営するVTuberプロダクション「.LIVE」神楽すずの誕生日を記念して、関連グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOP及びAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。

2025年12月15日(月)に誕生日を迎える神楽すずの誕生日記念グッズ&ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！記念ボイスにはVRバージョンが用意されており、BOOTHで購入可能です。ここでしかゲットできない誕生日限定グッズ&ボイスをお楽しみください！

■『神楽すず誕生日記念グッズ&ボイス2025』詳細

以下4種のグッズ&ボイスの販売を実施いたします。

※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

【グッズ詳細】

▼誕生日フルセット

価格：24,000円(税込)

内容物：メタルグラフ×1、アクリルパネル×1、メッセージカード×1、缶バッジ×1

※購入特典としてコレクションカード（紙製／約63×88mm）を1枚お付けいたします。

▼メタルグラフ+メッセージカード

価格：17,800円(税込)

サイズ：A3

材質：ブリキ

▼B5アクリルパネル+メッセージカード

価格：6,000円(税込)

サイズ：B5

材質：アクリル

※『メタルグラフ+メッセージカード』・『B5アクリルパネル+メッセージカード』に含まれるメッセージ入りポストカードは紙製／約100×148mmとなります。

▼缶バッジ

価格：500円(税込)

サイズ：約56mm

材質：紙・ブリキ

【ボイス詳細】

▼神楽すず誕生日記念ボイス

価格：通常ボイス 各1,000円(税込)

バイノーラルボイス 各1,500円(税込)

コンプリートセット 5,500円(税込)

VRバージョン 3,000円(税込)

音声フォーマット：wav

※コンプリートセットをお買い上げの方には限定特典「プレゼント画像」をお付けいたします。

※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。

【テーマ】

１.君だけのステージ!

２.君への小さな贈りもの

３.朝いちばんのしあわせ（バイノーラルボイスver.）

４.やさしい味の夜（バイノーラルボイスver.）

※VRバージョンに収録されている音声は【１.君だけのステージ!】と同一内容となります。

■グッズ販売概要

【販売期間】

2025年12月15日(月)12時00分～2025年12月28日(日)23時59分

【発送時期】

2026年1月下旬～2026年3月中旬頃

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

■ボイス販売概要

【販売期間】

ボイスのみ：2025年12月15日(月)12時00分～2025年12月28日(日)23時59分

VRバージョン：2025年12月15日(月)12時00分～2025年1月14日(水)23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

