東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：酒井大典）は、この度、公益社団法人発明協会が主催する「令和７年度 近畿地方発明表彰 ※１」において、当社フィルタ―商品の「交換お知らせサイン」に関する発明が、「大阪発明協会会長賞」を受賞しました。

今回受賞した発明は、フィルターが汚れた際に「フィルたん®」が浮き出て、交換のタイミングを視認できる「交換お知らせサイン」を備えるフィルター商品の多くに実装されている当社独自の技術です。

https://www.toyoalumi-ekco.jp/products-cat/non_woven_filter/

令和７年度 近畿地方発明表彰大阪発明協会会長賞

取り換え時期表示機能を備える汚れ防止フィルター（特許第7022171号） https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R7/jusho_kinki/index.html

受賞者

技術開発ユニット生産技術チーム 足立 将司マーケティングユニット 山岸 拓人

2025年11月13日、ホテルグランヴィア和歌山（和歌山県和歌山市）にて表彰式が挙行され、当社発明者に表彰状および記念盾が授与されました。

※1 地方発明表彰は、各地方における優れた発明・考案・意匠を生み出した技術者・研究開発者を顕彰する、大正10年から続く歴史ある表彰制度です。科学技術の向上と地域産業の振興に寄与することを目的として、全国を8つの地域に分け、地域産業を牽引する優れた発明等に対して表彰を行っています。本表彰は、さらに上位の全国発明表彰へと繋がることもあります。

汚れ防止フィルター『フィルたん®』ブランドサイト

https://www.toyoalumi-ekco.jp/filtan/

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表者：代表取締役社⻑ 酒井 大典本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1設⽴：1969年11⽉1⽇URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/