ミカタ少額短期保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：花岡 裕之 以下：当社）は、2018年7月より、継続的に契約者を対象とした加入者アンケートを実施しています。このアンケートは、お客様の生の声やご要望を直接商品・サービス開発、および業務運営の改善に活かすことを目的に実施しており、当社サービスの改善の原動力となっています。本プレスリリースでは、2018年からの具体的な進化の実績と、直近で実施した「2025年加入者アンケート」の結果（有効回答数2,381件）から見えてきた、お客様の法的トラブルへの備え意識の高まりと、「弁護士保険ミカタ」がもたらす安心感についてご報告します。

お客様の声が生んだ「弁護士保険ミカタ」の具体的な進化（2018年以降の実績）

お客様のニーズを正確に把握し、それに応える形で、「弁護士ミカタ」は商品・サービスの拡充を進めてきました。お客様からの「この補償がほしい」「このサービスを改善してほしい」といった率直な声が、当社の商品ラインナップや付帯サービスの改善・進化に直結しています。

2025年最新アンケート結果 「法的トラブルへの備え」意識の高まりと精神的な安心感

加入理由：「法的トラブルへの備え」意識の高まり

「弁護士保険ミカタ」にご加入いただいた最も多い理由（2,131件）は、「今後のトラブルに備える必要を感じた（時代の流れとして）」でした。社会生活を送るうえで法的トラブルが身近なものとなりつつあり、多くの方がリスクに対する自助努力の必要性を強く認識していることを示しています。

加入後の心理変化：精神的な安心感の獲得

「加入後の心理的な変化」について質問したところ、回答者の46%が「弁護士に相談できるという安心感がある」と回答しました。また、21%が「法的トラブルに対する心構えができた」と回答しており、「弁護士保険ミカタ」が経済的な備えだけでなく、精神的な余裕と心のサポートを加入者に提供できていることが伺えます。

＜お客様からの回答例＞

「自分で手に負えない法的補助が必要なトラブルが起きても、相談できるところがあるのは心強いと感じる。」

「弁護士保険ミカタ」の魅力：「費用負担の軽減」と「利便性」

加入者が「弁護士保険ミカタ」の魅力として最も感じたポイント（1,604件）は、「保険金の給付（相談料・弁護士費用等）」でした。これに続き、「弁護士直通ダイヤルがあること」（1,325件）、「トラブルを少ない負担で解決することが期待できること」（1,319件）が上位を占め、経済的な負担軽減への期待と弁護士に気軽にアクセスできる利便性の両面が高く評価されています。

お客様の声に応える今後の展望

今回のアンケートでは、「契約変更手続きがネットで完結できることが少ない」、「自己負担額の計算機能がほしい」といった、より利便性の高いデジタルサービスの提供を求める声や、「コールセンターの待ち時間が長い」といったご意見も寄せられました。当社は、これらのご指摘を真摯に受け止め、お客様サービスの最優先課題として改善に取り組みます。今後も継続してアンケートを実施し、お客様の声を商品・サービス向上に活かし、「誰もが平等公平に司法サービス等の法的支援が受けられる社会の実現に寄与する」 経営理念を追求・実践してまいります。

＜2025年加入者アンケート概要＞

目的：契約者を対象に当社に関するアンケートを実施し、その結果をもとに保険募集の促進および業務運営の改善に活用。期間：2025年9月12日～9月30日対象者：当社保険契約者有効回答数：2,381件

【商品について】

商品名称:弁護士保険ミカタ月額保険料:主契約2,980円~補償内容:法律相談料保険金(限度額)、1事案:2.2万円、年間:10万円弁護士費用等保険金(限度額)、特定偶発事故:300万円、一般事件:200万円（着手金・手数料100万円、報酬金・日当・実費100万円）年間支払限度額:500万円通算支払限度額:1,000万円付帯サービス:弁護士直通ダイヤル、弁護士紹介サービス、税務相談サービス

【保険料について】

ご契約者の方には、リーガルカードとリーガルステッカーをお送りしています。

【会社情報】

会社名：ミカタ少額短期保険株式会社 「関東財務局長（少額短期保険）第79号」所在地：103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-13 6F代表者：代表取締役社長 花岡 裕之設立：2011年4月1日資本金：4億3,055万8,271円（資本準備金3億8,921万8,271円含む）事業内容：少額短期保険業及びこれに付随する業務HP：https://mikata-ins.co.jp/商品詳細： 個人版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m03/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO事業版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m12/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO個人事業版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m21/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO

