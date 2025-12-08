「アイカツアカデミー！」の新人アイドルが、レジェンドアイドルとコラボ！スペシャルアイドルコラボレーション第４弾は、「アイカツスターズ！」“虹野ゆめ“に決定！

株式会社バンダイ

アイカツアカデミー！製作委員会（幹事会社：（株）バンダイ）は、２０２４年７月より配信スタートした 「アイカツ！シリーズ」の新フランチャイズ企画「アイカツアカデミー！」（＃デミカツ）にて、

シリーズ中のレジェンドアイドル「虹野ゆめ」とのコラボレーション動画を公開いたします。

アイカツアカデミー！はファンと一緒に新たな「アイカツ！」を作っていく、“新しいアイドル活動”を目指す、４人のアイドルたち（エリオント）が主人公となり、トップアイドルを夢見て、日々、YouTube にて配信活動をしています。配信開始から約１７か月経緯した現在、チャンネル合計で約１８.５万人登録となっています。

彼女たちが通うアイドル養成学園「アイカツアカデミー」では、特別授業として「アイカツ！シリーズ」のレジェンドアイドルとともに歌唱する「スペシャルアイドルコラボレーション」を行っています。第１弾の【星宮いちご×姫乃みえる】につづき、第２弾【大空あかり×真未夢メエ】、第３弾【ハナ×和央パリン】と、コラボレーション歌唱を公開してまいりました。今回は、その第４弾として、新人アイドルの一人である【凛堂たいむ（りんどうたいむ）】と、「アイカツ！シリーズ」のレジェンドアイドルである「虹野ゆめ」がコラボレーションした動画を２０２５年１２月１３日（土）２０：００に公開します。今回の課題楽曲は、「アイカツスターズ！」より「STARDOM！」です。

【凛堂たいむ】アイカツアカデミー！【虹野ゆめ】アイカツスターズ！

【スペシャルアイドルコラボレーションとは】

それは学園の最新のアイカツシステムを使って、「アイカツ！シリーズ」のレジェンドアイドルと

一緒に歌うことができる、特別なレッスン--！？

■「スペシャルアイドルコラボレーション第４弾」【凛堂たいむ】

２０２５年１２月１３日（土）２０：００～公開

告知動画はこちら :https://youtu.be/MKYI8riITYU

また、アイカツアカデミー！公式サイト内「デジタルカードショップ」にて、このコラボレーションを記念した「アイカツアカデミー！カード」（１枚税込５００円）の発売を、２０２５年１２月１３日（土）２０：００より予定しております。レジェンドアイドルとの歌唱に挑んだ「凛堂たいむ」のカードボイスとあわせてお楽しみください。

■「スペシャルアイドルコラボレーション第１弾」 【星宮いちご】公開中

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=I_uctdV1njY

■「スペシャルアイドルコラボレーション第２弾」 【大空あかり】公開中

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=NR7Ksrg7PoE

■「スペシャルアイドルコラボレーション第３弾」 【ハナ】公開中

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=dEmIqY_4wO8

＜＜アイカツカデミー！配信部「エリオント 1st LIVE全編無料公開中！＞＞

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=HcO0_4paRP0&t=2321s

■コラボレーションパートナー募集

本コラボレーションを皮切りに、「アイカツ！シリーズ」の垣根を超え、様々なキャラクターやコンテンツと、時空を超えたコラボレーションを予定しています。コラボレーションパートナー様や案件等を募集しておりますので、お気軽にお問合せください。

＜アイカツアカデミー！概要＞

公式 YouTube チャンネル :https://www.youtube.com/@aikatsu-academyアイカツアカデミー！公式サイト :http://aikatsu-academy.comアイカツアカデミー！公式 X :https://x.com/aikatsu_acadフレッシュアイドルフェス :https://www.youtube.com/watch?v=bVDBLRtxZnwブランドミューズフェス :https://www.youtube.com/watch?v=DPu6H8vewXU&t=3929s

(C)AIKATSU ACADEMY

(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

※掲載画像はイメージです