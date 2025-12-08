全社員に“無制限ポケットWi-Fi”を無料提供開始

株式会社ストリーム

株式会社ストリーム（東京都港区、代表取締役社長：市村 智樹）は、従業員の生活支援および働きやすい環境づくりの一環として、ストリームグループに所属する正社員を対象に「ポケットWi-Fi」の無償貸与を開始いたします。

近年、インターネットや携帯電話などの通信費は、生活において不可欠である一方、物価上昇に伴い家計負担が増す要因にもなっています。当社では社員一人ひとりの生活負担を軽減し、より安心して業務に専念できる環境をつくることを目的に、本施策を導入いたしました。

現在、当社は事業構造改革を進めておりますが、その中においても「従業員の働きやすさの確保」は重要な経営課題の一つと位置づけています。本施策は、過度なコスト増を伴わない範囲で、慎重に検討を重ねたうえで導入するものです。

貸与する「ポケットWi-Fi」はデータ容量無制限となっており、自宅でのインターネット利用はもちろん、SIMカードを差し替えて家族のスマートフォンで利用することも可能です。業務・私用の用途を問わず自由に活用できます。

■制度概要

・対象者：ストリームグループに所属する正社員

（※アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託社員、役員は対象外）

・費用：会社負担（無償貸与）

・用途：業務・私用問わず自由に利用可能

・開始時期：2025年12月より順次貸与予定

当社では今後も、従業員のエンゲージメント向上や働きやすい職場環境づくりに取り組み、持続可能な企業運営を目指してまいります。

＜本件に関する、報道機関様からのお問い合わせ先＞

株式会社 ストリーム 広報担当 email: contact@stream-jp.com