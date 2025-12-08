リライアス、事業成長に直結するHRコンサルティング・マーケティング支援の全貌を採用候補者に伝える会社紹介動画を公開

株式会社リライアス

株式会社リライアス（本社：東京都港区、代表取締役：江本 誠一、以下 リライアス）は、この度、弊社のパーパス、事業内容、そしてクライアントに向き合う独自のスタンスを表現した採用候補者向けの会社紹介動画を新たに制作し、公開しました。

制作動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-BA8j60n6t0 ]

動画制作の背景

現在、日本は少子高齢化が進み、多くの産業で人手不足が深刻な課題となっています。しかし、従来の採用活動は「数集め」に留まり、入社後の活躍まで踏み込めず、採用が単なる「コスト」として扱われてしまうという状況が数多く発生しておりました。

リライアスは、採用を「未来の利益を生み出す源泉」、すなわち「投資」だと捉えています。私たちは、この「採用はコストではなく投資であるべき」という考え方を当たり前にし、クライアントの事業成長を最優先に、本質的なHRコンサルティングおよびマーケティング支援を届けるため事業を展開しています。

このようなクライアントの事業成長に徹底してコミットする弊社の想いやスタンスは、文字情報だけでは伝わりにくいという課題がありました。そこで、創業背景にある想いから、リライアスの提供価値の全貌までを、視覚的・聴覚的にわかりやすく伝えるため、約3分の会社紹介動画を制作いたしました。

動画内容と制作のポイント

本動画では、リライアスが従来のHRコンサルティング会社とは一線を画し、事業成長に直結するHRコンサルティングを提供している点を明確に示しています。

創業の思想を表現（0:37～）： 人材不足という社会課題、そして多くの企業が採用を「コスト」として扱う現状に対し、「採用はコストではなく投資であるべき」という創業の想いを語ります。

一気通貫型の事業内容（1:11～）： 人員計画の策定から母集団形成、採用プロセス改善、オンボーディング、定着までを「HRコンサルティング」と「HRマーケティング」の両軸で一気通貫で伴走支援する事業領域を図解でわかりやすく解説しています。

パーパスの追求（2:02～）： リライアスが目指すのは、クライアント・社会・社員・自社のバランスの取れた「四方よしの世界」の実現。短期的な施策ではなく、事業成長を見据えた長期的なパートナーとして、顧客に真摯に向き合う弊社のスタンスを伝えています。

アニメーションやモーショングラフィックスを多用し、複雑になりがちな事業内容を効果的に整理することで、初めて弊社事業に触れる方にも直感的にご理解いただけるよう制作いたしました。今後、採用活動等において本動画を活用していく予定です。

会社概要

設立：2017年6月

代表者：江本 誠一

本社：東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 4F

事業内容：HRコンサルティング支援、HRマーケティング支援

コーポレートサイトTOP：https://relyus.co.jp/

採用情報TOP：https://relyus.co.jp/recruit