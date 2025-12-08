【チケット残りわずか】オリックス・バファローズの応援番組「オリックス、ちょっといいですか？」公開収録イベントいよいよ開催！

テレビ大阪株式会社

今年７月に始まったオリックス・バファローズの応援番組「オリックス、ちょっといいですか？」の公開収録イベントのチケットが絶賛販売中です！

(C)テレビ大阪

イベントでは豪華4選手のトークと番組恒例のゲーム対決をお楽しみいただけます。また、“野球ではない”スポーツ対決も準備中。レアな表情が見られるかも！？来場者全員特典のほか、抽選で選手のサイン入りの私物も当たるかもしれません。

チケット購入はこちらから :https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2543115

チケットは残りわずか！今年度最後のユニフォーム姿の見納めにぜひご来場ください！

＜チケット詳細＞

＜イベント概要＞

開催日時：１２月１２日（金）１８時開場 １８時３０分開演 ２０時２０分退場予定

開催場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

内容 ：トーク＆バトル ※バトルは番組で実施しているようなゲームを実施して対決形式を想定

住所 ：〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番49号

最寄り駅：地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩５分

京阪電車 「天満橋」駅 徒歩５分

出演選手：西野真弘選手、杉本裕太郎選手、渡部遼人選手、太田椋選手

販売先 ：チケットぴあ

チケット：Ａ席８,８００円 ※S席は完売しております。

＜放送＞

イベントの模様は12月22日（月）にスペシャル回として放送決定！

放送日時：１２月２２日（月）２５時～２５時１５分 ※15分に放送枠拡大

放送局：テレビ大阪（関西ローカル）

＜番組公式HP＞

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/choi_ori/