【チケット残りわずか】オリックス・バファローズの応援番組「オリックス、ちょっといいですか？」公開収録イベントいよいよ開催！
チケット購入はこちらから :
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2543115
今年７月に始まったオリックス・バファローズの応援番組「オリックス、ちょっといいですか？」の公開収録イベントのチケットが絶賛販売中です！
イベントでは豪華4選手のトークと番組恒例のゲーム対決をお楽しみいただけます。また、“野球ではない”スポーツ対決も準備中。レアな表情が見られるかも！？来場者全員特典のほか、抽選で選手のサイン入りの私物も当たるかもしれません。
チケット購入はこちらから :
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2543115
チケットは残りわずか！今年度最後のユニフォーム姿の見納めにぜひご来場ください！
＜チケット詳細＞
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2543115
＜イベント概要＞
開催日時：１２月１２日（金）１８時開場 １８時３０分開演 ２０時２０分退場予定
開催場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
内容 ：トーク＆バトル ※バトルは番組で実施しているようなゲームを実施して対決形式を想定
住所 ：〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番49号
最寄り駅：地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩５分
京阪電車 「天満橋」駅 徒歩５分
出演選手：西野真弘選手、杉本裕太郎選手、渡部遼人選手、太田椋選手
販売先 ：チケットぴあ
チケット：Ａ席８,８００円 ※S席は完売しております。
＜放送＞
イベントの模様は12月22日（月）にスペシャル回として放送決定！
放送日時：１２月２２日（月）２５時～２５時１５分 ※15分に放送枠拡大
放送局：テレビ大阪（関西ローカル）
＜番組公式HP＞
https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/choi_ori/