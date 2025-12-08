親子で有機にふれて楽しむ1日に！たんばオーガニックフェア2025を開催

丹波市

12月20日（土）、兵庫県立丹波の森公苑（兵庫県丹波市柏原町柏原5600）で、「ふれて広がる有機の輪」と題し、オーガニックに関する映画上映やトークショー、ワークショップ、マルシェを実施する「たんばオーガニックフェア2025」を開催します。

（１）映画「夢見る給食」上映会＆トークショー

オーガニック給食を夢みる市民、夢みる公務員、夢みる有機農家の活躍を描くハッピードキュメンタリー映画「夢みる給食」を上映します。映画上映後には丹波市内で実際にオーガニック給食の推進に取り組むみなさんのお話を聞くトークショーを開催します。

■内容/

司会 おむすび兄さん（幸南食糧グループ（株）米匠庵 常務取締役）

パネリスト 都倉愛子さん（梶原オーガニックパラダイス）

須原隆一さん（丹波ひかみ有機米研究会会長）

藤本理恵さん（丹波優しい給食の会代表）

■時間/10：00～12：15

■場所/丹波の森公苑（ホール）

■そのほか/入場無料、予約不要

（２）お子さまと楽しめるワークショップ

芝生広場や多目的ホールなど館内では、スタンプラリーや油搾り、絵本の読み聞かせなど、小さなお子さまと楽しめるワークショップや遊びを多数用意しています。

１.里山スタンプラリー※焼き芋のオマケつき

■時間/11：00～、13：30～（所要時間約45分）

２.昔ながらの油搾り実演

■時間/13：30～（所要時間約30分）

３.絵本読み聞かせ

■時間/10：30～、11：30～、13：30～、14：30～（所要時間約15分）

４.そのほか

クリスマスにも使える「しめ縄」づくり、木のおもちゃ、クリスマスワークショップ、棒焼きパン、キーホルダーづくり、まきわり体験、木の実の工作体験

■時間/10：00～

（3）環境に優しい農産物をつかったマルシェ

約30のブースが出店し、市内有機農家と飲食店がコラボした魅力的な食べ物や、地域や自然との繋がりを感じられるマルシェを開催します。

■時間/10：00～15：00

■場所/丹波の森公苑（芝生広場）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169814/table/4_1_d3033e3d8841d26706992d0372a8b02f.jpg?v=202512080228 ]

（４）主催 丹波市有機の里づくり推進協議会

（５）企画・運営 株式会社マイファーム

（６）企画協力 丹波市・丹波市立農の学校

丹波市ホームページ https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/norinshinkoka/bosyu/12047.html

インスタグラム（tambaorganic) https://www.instagram.com/tambaorganic/