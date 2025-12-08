平野紗季子のポッドキャスト『味な副音声』× JAVATEA、コラボグッズが数量限定で販売スタート！ 心斎橋PARCO先行アイテムが味マートに登場
『味な副音声』× JAVATEA、コラボグッズ
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が展開するポッドキャストで、エッセイスト・フードディレクターの平野紗季子がお届けするおいしい番組『味な副音声 ~ voice of food ~』。この度、番組公式ショップ「味マート BASE支店」（以下、味マート）にて、味な副音声 × JAVATEA のコラボグッズ3アイテムが、12月8日（月）19:00より数量限定で販売スタートします。
本アイテムは、先日大阪・心斎橋PARCOにて開催されたスペシャルエディションのポップアップ『味な副音声 ~ voice of food ~』 5周年＆本が出た記念SPECIAL STAND「おいしくってありがとう」で先行販売され、大きな反響を呼んだコラボレーショングッズです。
■販売アイテム（数量限定）
販売期間：12月8日（月）19:00 ～ 12月24日（水）23:59
「JAVATEAみたいになりたいTシャツ」（S / M / L / XL）
6,050円（税込）
「JAVATEAみたいになりたいスウェット」（S / M / L / XL）
11,000円（税込）
「JAVATEAみたいになりたいステッカーセット」
800円（税込）
■「おいしくってありがとう」スペシャルグッズも期間限定で復刻販売
さらに、渋谷PARCO、福岡PARCO、心斎橋PARCOと巡回したSPECIAL POPUP「おいしくってありがとう」で販売した、番組本『おいしくってありがとう』書籍の表紙・挿画を担当した西村ツチカさんのイラストを使用したスペシャルグッズも、味マートに期間限定で登場します。こちらも数量限定ですので、お早めにチェックを！
スウェット
Ｔシャツ
■最新エピソードにはteteria・大西進さんが登場
12月8日（月）の配信回では、紅茶屋・teteria（テテリア）の大西進さんをゲストに迎え、「JAVATEA」の歴史や魅力、そして平野紗季子が今回の「JAVATEA」コラボグッズに込めた思いについてたっぷり語っています。ぜひあわせてお楽しみください。
▼「味な副音声 ~ voice of food ~」
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/voice-of-food/
◆味マート×JAVATEA コラボグッズ販売概要
販売サイト：味マートBASE支店
販売URL：https://shop.ajimart.net/
販売期間：12月8日（月）19:00～12月24日（水）23:59
発送予定：2026年1月中旬以降順次発送予定
◆平野紗季子
平野紗季子
▼プロフィール
平野紗季子｜エッセイスト/フードディレクター
小学生から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。雑誌・文芸誌等で多数連載を持つほか、podcast/ラジオ番組「味な副音声 ~ voice of food ~」(J-WAVE)のパーソナリティや、菓子ブランド「ノーレーズンサンドイッチ」の代表を務めるなど、食を中心とした活動は多岐にわたる。2025年3月には「ノーレーズンサンドイッチ」第1号店が東京駅にオープン。
instagram: @sakikohirano
■「味な副音声 ~ voice of food ~」番組概要
放送局：J-WAVE（81.3FM）
番組名：味な副音声 ~ voice of food ~
Podcast配信日：毎週月曜日に新着エピソードを配信
地上波放送日時：毎週金曜日 13:50～13:55（ALL GOOD FRIDAY内）
ナビゲーター：平野紗季子
番組HP：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/voice-of-food/
公式ネットショップ “味マート”：https://shop.ajimart.net/
メンバーシップ “TA Team Aji”：https://shop.ajimart.net/membership
Instagram：https://www.instagram.com/ajinafukuonsei/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/ajinafukuonsei
番組ハッシュタグ：#味な副音声
制作：J-WAVE