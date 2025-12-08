ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 落合陽一、村上泰一郎、以下「PxDT」）は、PxDTが研究・開発するメタマテリアルをベースとした独自の音響制御技術「 iwasemi(TM)」を活用し、産業用精密機械の稼働音を低減し、製造現場で働く方々の労働環境の向上につなげる実証実験を実施したことをお知らせいたします。

■実証実験の背景：産業用精密機械の稼働音に着目し、労働環境のさらなる改善を目指して、“音”を新たな付加価値とする取り組みを開始

近年、世界的な精密部品やデバイス需要の高まりとともに、製造業全体では高品質な製品をより安定的かつ効率的に生産するため、装置の常時稼働が求められています。

しかし、その一方で、作業者は装置稼働時の音の影響を常時受けるという課題が顕在化しています。

本実証では、従業員の快適性と生産性の両立を目指し、製造現場における“音環境”に着目。

稼働音を課題ではなく新たな価値として捉え、音を活用した次世代型ソリューションの創出に取り組みました。

■実証実験の成果：純音成分(1160Hz)の音を約10dB低減し、労働環境の向上に貢献へ

本実験では、空気は通すが音は通さない音響メタマテリアル技術の活用により、ファンの通気性能を担保したままより快適な音環境を実現すべく純音成分（1160Hz）の低減が可能かを実証しました。

その結果、ファンの通気性能を担保したまま約10dBの音の低減に成功しました。

＜実証実験概要＞

実施内容：

産業用精密機械の吸気ファンに、メタマテリアルをベースとした独自の音響制御技術「 iwasemi(TM)」を利用し、ファンの吸気性能を担保したまま純音成分（1160Hz）の遮音が可能か実証実験を実施。

実施成果：

プロジェクト開始から、約6ヵ月で実証実験を完了するという、速度感を持った展開をしながら、ファンの吸気性能は担保したまま純音成分（1160Hz）を約10dB低減することに成功いたしました。

■今後の展開

ピクシーダストテクノロジーズ、音響メタマテリアル技術を応用した遮音技術で産業用精密機械の“稼働音”低減効果を実証

PxDTでは、このたびの実証実験で得た成果を活用し、産業用精密機械における遮音技術の実装と提供を目指しています。”音”という目に見えない価値を、遮音効果という新しい価値として実装することで、市場ニーズに先行したソリューションを展開してまいります。

■”空気は通すが音は通さない”遮音技術について

PxDTが開発した本遮音技術は、逆位相に散乱させる構造を持ったメタマテリアルを用いることで、入射した音波と逆位相の音波を生成し騒音を打ち消すことができるため、従来の技術では実現が難しかった「遮音性能」と「通気性」を両立することができます。主な特徴は下記の3つです。

１. 高い「遮音性能」と「通気性」の両立

２. 素材の選択自由度と加工自由度の高さ

３. 柔軟な遮音帯域

関連記事：https://pixiedusttech.com/news/news_20230424/

■音響メタマテリアルをベースとした独自の音響制御技術「iwasemi(TM)」について

iwasemi(TM)（イワセミ）は、メタマテリアルをベースとしたピクシーダストテクノロジーズ独自の音響制御技術です。iwasemi(TM)には下記の３つの特徴があります。

１. 素材選択自由度と加工自由度の高さ

２. 吸音・遮音周波数帯域の柔軟な設計

３. 様々な産業分野へのアプローチが可能

関連記事：https://tech.iwasemi.com/

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

* iwasemi及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。