将棋・囲碁界の名棋士たちが激戦を繰り広げた聖地「鶴巻温泉 元湯陣屋」を木村一基九段、貞升南女流二段と巡るイベントを開催。今回は新たに伊勢海老カレーが堪能できるプランも！

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は2026年2月8日（日）、「鶴巻温泉 元湯陣屋」にて「木村一基九段、貞升南女流二段と行く 陣屋カレー＆タイトル戦体験」を開催します。「陣屋カレー＆タイトル戦体験」は今回で3回目の実施となります。

「鶴巻温泉 元湯陣屋」とは、時代を代表する将棋や囲碁の名棋士たちが激戦を繰り広げた場として知られた老舗旅館。これまでに行われたタイトル戦は300以上。平成23年の第52期王位戦では羽生善治氏が王位を獲得し、大山康晴十五世名人の不滅の大記録、通算80勝に並ぶ歴史的偉業を陣屋の松風の間で達成するなど、将棋ファンにとっては、「聖地」として有名な場所です。今回は、木村一基九段、貞升南女流二段とともに陣屋の名所を巡ります。

前回開催の様子

また、今回のイベントの目玉は、最近のタイトル戦でお馴染みの伊勢海老カレーを味わえるプランをご用意。イベントのための特別バージョンとなっています。タイトル戦仕様そのままの伊勢海老カレーの味を楽しんでください。

前回のイベントの様子はYouTubeからご確認ください。

「聖地」をめぐり、今回は新たに伊勢海老カレーも堪能できる

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HajX5C5UmWA ]

・陣屋観覧

美しい庭園や、陣太鼓、トトロの木、升田幸三実力制第四代名人による「強がりが雪に転んで廻り見る」の色紙、そのほか棋士にまつわる展示など、陣屋の名所を木村一基九段、貞升南女流二段と一緒に巡ります。

・「松風」体験

実際にタイトル戦で使われている対局室、盤、駒で、木村一基九段相手に対局の疑似体験ができます。（１手着手して記念撮影。指導対局ではありません）

・昼食：陣屋カレー

名物、陣屋カレーを味わっていただきます。メニューは定番のビーフカレープランに加え、最近のタイトル戦ですっかりおなじみとなった伊勢海老カレーを味わえる、ビーフカレー＆伊勢海老カレー（イベントver）の２種盛りプランをご用意しております。

伊勢海老カレー（イベントver）は、今回のイベントのための特別バージョンです。伊勢海老の出汁をふんだんに使ったカレールーと、伊勢海老フライがつきます。

伊勢海老の殻、カレーの具としての伊勢海老の肉はございませんが、ルーに溶け込んだ味わいはタイトル戦仕様そのまま。よりお求めやすい価格で伊勢海老カレーの味を体験できます。

・木村一基九段、貞升南女流二段トークショー

陣屋での対局経験がある木村一基九段が、対局の思い出や陣屋の名局について語ります。

豪華なお土産も

参加者の皆さまには、「陣屋まんじゅう」と将棋書籍１冊をお持ち帰りいただきます。また希望者限定で、木村一基九段、貞升南女流二段の直筆扇子を限定販売します。（後日お届け）

・木村一基九段：18,000円＋税10％

・貞升南女流二段：16,000円＋税10％

イベント概要

日時：2026年2月8日（日）

10:30～13:30（前半組）

12:00～15:00（後半組）

※昼食、トークショーは前半組と後半組の合同で行います。

出演：木村一基九段、貞升南女流二段

集合場所：鶴巻温泉 元湯陣屋（神奈川県秦野市鶴巻北２丁目８-２４）

料金：

・グッズ1：ビーフカレープラン 33,000円（30,000円＋税10％）

・グッズ2：ビーフカレー＆伊勢海老カレー（イベントver）２種盛りプラン 44,000円（40,000円＋税10％）

注意事項

最少催行人数（20名）に満たない場合、イベント中止の場合がございます。

申し込み

申し込みは下記URLからお願いします。

https://book.mynavi.jp/shogi/products/detail/id=149183

