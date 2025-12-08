2025年は国産EVが揃い踏み！「JAPAN EV OF THE YEAR 2025」一般投票受付開始

ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、「JAPAN EV OF THE YEAR 2025」（以下、「ジャパンEVオブザイヤー 2025」）の一般投票受付を本日より開始いたしました。

「ジャパンEVオブザイヤー 2025」は、ミライズエネチェンジが運営するEV情報メディア「EVsmartブログ」とその読者がともに、ノミネート車種の中から2025年の顔となる“最優秀EV”を選出するユーザー参加型アワードで、2022年の設立以来第4回を迎えます。

◼︎2025年、国産EVが揃い踏みする年

2025年は、ホンダ「N-ONE e:」、日産「新型リーフ」、大幅改良をしたトヨタ「bZ4X」など、国産メーカーの主力EVがついに勢ぞろいをした“国産EVの転換点”となる年です。充電性能・航続距離・走行性能はいずれも進化しつつ、価格帯が低下傾向になったことで、EVはこれまでの“特別な選択肢”から、“身近な選択肢”へと移行しつつあります。

さらに、普通充電を中心に充電インフラの拡大が大きく進んだ年（※1）でもあり、自宅に充電設備を持たないユーザーでもEVを利用しやすい環境が整い始めています。充電環境が生活インフラとして整備されることで、日本のEV市場は次のフェイズへ突入しています。

「ジャパンEVオブザイヤー」は2022年の創立以来第4回を迎え、これまでのノミネート車種は累計約50台に到達しました。軽EVから3列シートミニバン、ハイパフォーマンスSUVまで幅広いカテゴリーへと広がり、ユーザーのライフスタイルに合わせて“自由に選べるEV市場”が形成されつつあります。

2026年以降も国内外の各メーカーが新型BEV（※2）の投入を予定しており、2025年はまさに“日本のEV市場が新たなステージへ向かう幕開け”と言えます。

※1 出典：経済産業省（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf）

※2「Battery Electric Vehicle」の略

◼︎ジャパンEVオブザイヤーについて

ジャパンEVオブザイヤーは、EV市場の健全な発展と普及促進を目的に、EVユーザーやEVに関心を持つみなさま、そして専門家の評価を集約し、「その年の顔となるEV」を明らかにするアワードです。 車種のノミネートはEVsmartブログ編集部が行い、1メーカーから1車種を選出いたします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159688/table/24_1_82659a924029f48be217dfa9b1996cd8.jpg?v=202512080127 ]■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■EV充電エネチェンジに関するお問い合わせ

ミライズエネチェンジ株式会社 サービス担当

Mail：ev-charging@miraiz-enechange.co.jp

■報道機関のお問い合わせ先

ミライズエネチェンジ株式会社 広報

Mail：pr@miraiz-enechange.co.jp