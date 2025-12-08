『ニューモデル速報 インポートVol.94 ボルボEX30シリーズのすべて』発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 ニューモデル速報 インポートVol.94 ボルボEX30シリーズのすべて

発売日：2025年12月8日

定価：1,400円（本体価格：1,273円）

JANコード：9784779652820

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505282/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505282/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年12月8日より『ニューモデル速報 インポートVol.94 ボルボEX30シリーズのすべて』を発売いたします。

ボルボが送るコンパクトBEV、EX30。Bセグメントに属する手頃なサイズは取り回ししやすく、機械式立体駐車場にも対応するなど、日本の環境にもピッタリ。インテリアはシンプルで心を安らげるスカンジナビアデザインを取り入れ、物理スイッチがほとんどないという先進性も魅力です。ハード面では最長で560kmの航続距離、ツインモーター仕様は156PS＋272PSというパワフルさ、400万円台からという価格設定など、ユーザーの心をつかみます。次のクルマの有力な選択肢として注目される、ボルボEX30シリーズのすべてを紹介していきます。

ドライビングインプレッションは全部で3本。アウトドアテイストを盛り込んだ、EX30クロスカントリーに、前後2モーターを積みEX30で最もスポーティなウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス。そして最も手頃なプラス・シングルモーター。それぞれの乗り味の違いをお届けします。

EX30シリーズのライバルとして取り上げるのは、同じような価格帯のプレミアムコンパクト、レクサスLBX。そして同じSUVのBセグBEVとして、ジープ・アベンジャーの2台です。走り、室内スペースなど、それぞれの特徴を紐解きます。

お馴染み使い勝手の徹底チェックのページでは、室内空間から収納スペース、さらにはセンターディスプレイに集約された各種設定の数々などをじっくりと掘り下げていきます。

ロングツーリングは、旧東海道の面影を色濃く残す三重県の関宿まで。もはや電気自動車といえど、航続距離を気にする必要はほとんどない……ということが浮かび上がります。

BEVとキャンプって、意外と相性がいいんです。排気ガスで自然を汚すこともなく、大容量のバッテリーで旅先での電化製品も自由に使える。EX30でのちょっとしたワンデイトリップはいかが？

