¥¢¥Ë¥á¡ÖNieR:Automata Ver1.1a¡×¤Î2B/9S ¥Á¥ãー¥à¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢2B/9S ¥Á¥ãー¥à¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖNieR:Automata Ver1.1a¡×¤Î¾¦ÉÊ3¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖNieR:Automata Ver1.1a¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò12·î3Æü(¿å)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1131?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§2B/9S ¥Á¥ãー¥à¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
2B¡¢9S¤Î¥â¥Áー¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥ãー¥à¤òÉÕ¤±¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ãー¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë2B¡¢9S¤Î¥íー¥ë¥¢¥¦¥ÈÆü¡¢·î¤ÎÎÞ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºîÉÊ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Ë¤â¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡¡¡§\9,350(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º ¡¡¡§¥Á¥§ー¥ó¤ÎÄ¹¤µ¡§¡ÊÌó¡Ë55cm ¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹¤µ¡§¡ÊÌó¡Ë5cm¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à1¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â18mm¡¡¸ü¤ß2mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à2¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â20mm¡¡¸ü¤ß2mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à3¡§¡ÊÌó¡Ë21¡ß15mm¡¡¸ü¤ß5.5mm
ÁÇºà ¡¡¡§¿¿ï«
¢§2B/9S ¥Á¥ãー¥à¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
2B¡¢9S¤Î¥â¥Áー¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥ãー¥à¤òÉÕ¤±¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ãー¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë2B¡¢9S¤Î¥íー¥ë¥¢¥¦¥ÈÆü¡¢·î¤ÎÎÞ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºîÉÊ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Ë¤â¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡¡¡§\8,800(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º ¡¡¡§¥Á¥§ー¥ó¤ÎÄ¹¤µ¡§¡ÊÌó¡Ë19cm ¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹¤µ¡§¡ÊÌó¡Ë5cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à1¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â18mm¡¡¸ü¤ß2mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à2¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â20mm¡¡¸ü¤ß2mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à3¡§¡ÊÌó¡Ë21¡ß15mm¡¡¸ü¤ß5.5mm
ÁÇºà ¡¡¡§¿¿ï«
¢§2B/9S ¥Á¥ãー¥à¥ー¥ê¥ó¥°
2B¡¢9S¤Î¥â¥Áー¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥ãー¥à¤òÉÕ¤±¤¿¥ー¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ãー¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë2B¡¢9S¤Î¥íー¥ë¥¢¥¦¥ÈÆü¡¢·î¤ÎÎÞ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºîÉÊ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³ó¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡¡¡§\8,800(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º ¡¡¡§¥Á¥ãー¥à1¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â18mm¡¡¸ü¤ß2mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à2¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â20mm¡¡¸ü¤ß2mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ãー¥à3¡§¡ÊÌó¡Ë21¡ß15mm¡¡¸ü¤ß5.5mm
ÁÇºà ¡¡¡§¿¿ï«
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1131?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1131?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
