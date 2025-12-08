「年末ループ感謝祭2025」開催！第一弾は3人に1人当たる「毎日くじ」、最大1,500円OFFクーポンをプレゼント

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2025年12月8日（月）から12月31日（水）の期間、日ごろLUUPをご利用いただいている皆さまへ感謝を込めて「年末ループ感謝祭2025」を開催します。第一弾として、最大1,500円を含む割引クーポンが3人に1人の確率で当たる「毎日くじ」を実施します。

「年末ループ感謝祭2025」開催背景

Luupは、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションを掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。 現在、ポート数は15,500箇所を超え、展開エリアは20都道府県、合計66市区町村に拡大しており、通勤、通学、買い物、お出かけ、観光など、様々なシーンで日常の移動手段としてご利用いただいています。

日頃よりLUUPをご利用いただいている皆さまへ、感謝の気持ちを込めて、慌ただしい年末のちょっとした移動を、よりお得に、そして楽しくご利用いただけるよう、「年末ループ感謝祭2025」を開催します。冷え込む季節ですが、暖かくしてLUUPでの年末の移動をお楽しみください。

第一弾「毎日くじ」キャンペーン 詳細

・内容

キャンペーン実施期間中、LUUPがお得に利用できるクーポンが当たる「毎日くじ」を実施します。

LUUPアプリへの会員登録がお済みの方であればどなたでも、1日1回、毎日挑戦いただけます。

・景品内容

-1等：1,500円OFFクーポン 1枚

-2等：500円OFFクーポン 1枚

-3等：10%OFFクーポン 1枚

-4等：5%OFFクーポン 1枚

・参加条件

LUUPアプリにご登録いただいている方ならどなたでもご利用いただけます。

・対象期間

2025年12月8日（月）12:00～12月31日（水）23:59

・備考

・当選された方には自動でクーポンが登録されます。

・クーポンの有効期限は付与から7日間です。

・クーポン適用時は、クーポンの割引金額未満のライド料金の場合であっても1回分のクーポンが消費されます。

・不正行為、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合、クーポンを取り消すなど、キャンペーン適用の対象外となることがございます。

・当選したクーポンや当選の権利を他の方に譲渡することはできません。

・クーポンは有効期限内にライド終了していただく必要がございます。有効期限後にライド終了した場合はクーポンが適用されませんのでご注意ください。

・抽選方法や当選確率に関するお問い合わせにはお答えできません。

・毎日くじが正常に完了しなかった場合は、毎日くじの参加対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・特設ページ

特設LP：https://lp.luup.sc/promotion/2025-12-08-kanshasai

【会社概要（URL：https://luup.sc/）】

・所在地：東京都品川区西五反田8-9-5 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。