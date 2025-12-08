お酒買取専門店ストックラボ、新たに店舗ページを公開～地域ごとの来店促進と査定導線を最適化、利便性向上とSEO強化で買取体験を向上～

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）が運営する革靴特化のリユースブランド「お酒買取専門店ストックラボ」は、このたび公式サイト内に「店舗ページ」の第一弾を新規公開しました。今回の公開は、店舗ごとの情報を集約してユーザーの来店・予約行動を後押しするとともに、地域別の検索ニーズに応えることでオンラインからの送客（来店・査定依頼）の強化を目的としています。

ウェブサイト： https://stock-lab.net/

背景

近年、嗜好品としてのお酒だけでなく、ヴィンテージワインやプレミアムウイスキー、日本酒の限定酒といった「コレクティブル（資産価値を持つ酒類）」への注目が急速に高まっています。個人の消費行動は単なる購入・消費から保有・売買へと広がり、不要になった酒類の売却を検討するユーザー層は量的にも質的にも多様化しました。とりわけ都市部では、相続や引越し、コレクション整理、飲食店の閉店や業態変更に伴うまとまった売却ニーズが増加しており、「まずは近場で実物を見てもらいたい」「安心できる専門店で直接査定してほしい」といった来店志向が強まっている点が顕著です。

一方で、消費者の情報取得経路は細分化し、検索エンジンやSNS、マップ検索など“地域”を軸にした導線が主流化しています。これにより「地域名＋買取」「駅名＋査定」といったローカル検索での露出が成約に直結するケースが増え、コーポレートサイトの上位表示だけではユーザーの期待に応えきれない場面が生じています。特に買取業界では、店舗ごとの営業時間・即日買取可否・取扱いジャンル・駐車や搬入の可否といった“現場の運用情報”がユーザーの来店決断に与える影響が極めて大きく、これらをきめ細かく伝える仕組みの整備が競争力の源泉になっています。

加えて、消費者がオンラインで得た情報と、実際の来店・査定体験との間にズレがあると、査定キャンセルやクレーム、機会損失につながるリスクも高まります。たとえば「来店前に査定に必要な書類や保管状態の確認方法が提示されていない」「得意なジャンルや高価買取の基準が不明瞭」などが原因で、来店後の期待値と現実のズレが生じやすくなります。これを防ぐためには、来店前に十分な情報を提供し、期待と実務フローを一致させることが重要です。

こうした市場環境と顧客行動の変化を踏まえ、ストックラボは「地域密着かつ現場起点」の情報発信基盤として店舗ページの整備を決定しました。店舗ページは単なる案内ページではなく、来店前の心理的不安を解消し、事前準備を容易にすることで査定効率を高め、実務負荷を軽減する設計です。加えて、各店舗の専門性（例：ウイスキー強化店舗・ワイン専門スタッフ常駐など）を可視化することで、ユーザーが最適な来店先を選べるようにし、来店率・査定後成約率・顧客満足度の同時改善を狙います。

さらに、SEO対策として地域キーワードに最適化した構造にすることで、検索流入の起点を広げ、新規顧客の獲得チャネルを強化します。将来的には、店舗ページを軸に四半期ごとのKPI（来店予約数、検索流入、査定→成約率など）を定量的に分析し、PDCAを回すことで、店舗運営とデジタルマーケティングの両面から継続的に改善を進めてまいります。これにより、ユーザーにとって「安心して相談でき、納得して売れる」地域密着型の買取体験を提供するとともに、ストックラボ自身の店舗競争力とブランド信頼を一層高めていきます。

店舗ページの主な特徴

期待される効果

店舗ページURL（一部）

- 各店舗の基本情報（住所・営業時間・アクセス・駐車情報）をわかりやすく掲載- 店舗ごとの「得意商材」（例：ウイスキー、ワイン、日本酒、焼酎など）を明記し、来店目的別に案内- 来店前の準備（必要な持ち物、事前査定の可否、査定の流れ）を丁寧に解説し、初めての方にも安心の導線を提供- オンライン予約・来店相談フォームを設置し、スムーズな事前受付を実現- 店舗スタッフの紹介や店舗内写真、実際の買取事例（匿名化）を掲載し、安心感と透明性を担保- SEOを意識した地域キーワード最適化で、検索からの流入強化を図る- 店舗への来店予約・問い合わせの増加による買取件数の向上- 「地域検索」経由の流入増加による新規顧客獲得の強化- 来店前の情報充足による査定・成約率の改善、店頭での滞留時間短縮- ブランド信頼性の向上と、顧客体験（CX）の均質化

新宿本店：https://stock-lab.net/shop/shinjuku

六本木店：https://stock-lab.net/shop/roppongi

渋谷店：https://stock-lab.net/shop/shibuya

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

「買取は“対話”から始まります。特にお酒は思い入れや保管履歴が価値に直結するため、顔が見える店舗で相談できることの価値は大きいと考えています。今回の店舗ページ公開は、単に住所や営業時間を載せるだけでなく、来店前に必要な情報を丁寧に提示することで『安心して相談できる場』を作る第一歩です。今後も地域の皆さまに寄り添い、透明で満足度の高い買取サービスを提供してまいります。」

