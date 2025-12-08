【オンライン開催として過去最大級の74名】県内中小・小規模事業者向け「SNSショート動画活用セミナー」を開催しました。SNS活用というテーマへの切実なニーズが数字として表れました。

千葉県商工会連合会オンラインセミナーチラシ配信風景

オンラインセミナー内容

千葉県内の商工会をとりまとめている千葉県商工会連合会がオンラインセミナーを実施しました。

商工会は地区内の小規模事業者等の経営支援を行っている団体です。１２月５日１３時半から中小企業企業診断士の宮原先生を講師に「お金をかけずにお客様を集める！明日からすぐ実践できる！SNSショート動画活用セミナー」セミナーを実施しました。当日は平日昼間にもかかわらず74名が参加を希望し、関心の高さが明確になり大盛況のうちに学びを深めることができました。

１ 背景・目的

中小・小規模事業者は国内企業の99.7%を占め、地域経済の要となっています。物価高騰や労働力不足など先行き不透明な環境が続く中、最新の情報を迅速に届ける取り組みが求められています。

千葉県商工会連合会では、地域の商工会が持つ「現場の課題感」を踏まえつつ、県全域に向けて同時に価値ある情報を届けられるオンラインセミナーを企画。今回、74名のお申し込みをいただくなど、事業者ニーズの高さが改めて確認されました。

２ 講習会の概要

「お金をかけずにお客様を集める！明日からすぐ実践できるSNSショート動画活用術」

講師には中小企業診断士の宮原先生を迎え、最新トレンドと地域事業者に適した運用方法についてわかりやすく解説しました。

オンライン形式により、商圏が離れた地域の事業者も移動時間ゼロで参加でき、参加者の裾野が大きく拡大。視聴環境が無い場合でも商工会経由で受講可能とし、誰も取り残さない体制を整備しています。

３ 本事業における各主体の役割

（１）千葉県商工会連合会

セミナー企画・運営、講師調整、オンライン・電話・LINEを通じたアフター相談の実施をしています。個別相談は中小企業診断士等の専門家がオンライン及び電話、LINEにてセミナー後の個別相談等に応じており、その後各商工会等へ相談案件を引き継ぎ、切れ目のない支援を行える「伴走型支援」の仕組みづくりを行っています。

（２）各商工会

地域の中小・小規模事業者へ向けて広くセミナー情報の提供を行うとともに、日々の経営支援の中で把握した経営課題の解決に適したセミナーテーマがあれば個別に案内を行っています。

また、セミナー受講後のフォローアップを行い、受講した結果を自社の経営に活かせるような伴走型支援を行っています。

４ 今後の展望

今後も、県内事業者に共通する課題をテーマとしたセミナーを継続実施予定です。

今回、74名もの申し込みという大きな反響が得られたことを追い風に、県内の事業者に「参加しやすく」「実務に活かせる」オンライン支援をより一層拡充していきます。

＜問い合わせ先＞

千葉県商工会連合会 指導課 岡崎

電話：043-305-5222 ／ hen@chibaken.or.jp

https://www.chibaken.or.jp/