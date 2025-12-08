「JUMP SHOP」が手がける『RofJ BY JUMP SHOP』が、福岡・博多に初上陸!2025年12月13日(土)より、アミュプラザ博多にて期間限定でオープン!

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が経営する、集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」が手がける、新たなライフスタイルブランド『RofJ BY JUMP SHOP』が2025年12月13日(土)から2026年1月12日(月・祝)までの期間限定でアミュプラザ博多(所在地：福岡県福岡市)にオープンいたします。



■『RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in HAKATA』について

心斎橋PARCOで好評開催中の『RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP』が、福岡・博多の地に初上陸。既に各地のRofJ BY JUMP SHOPではお馴染みのルフィやナルトの単色立像と共に、博多の地で皆さまをお待ちしております。


開催期間中の2025年12月20日(土)より、『HUNTER×HUNTER』コミックスの表紙イラストをデザインに落とし込んだ、ゴンとキルアのユニークな形のカラビナ2種が発売。鍵やキーホルダーをつけて使用するのはもちろん、バッグやファッションのアクセントにもおすすめのアイテムです。


同日より、アメリカ発のアウトドアブランド「Coleman」とのコラボレーション商品として、バッグパックが登場いたします。耐久性に優れたバックパックは、本体カラーに合わせた刺しゅう糸を使用して悟空とブルマのデザインをあしらった2色展開。いずれも『DRAGON BALL』の作中に登場する重要なアイテム「四星球」デザインのラバーチャームが付属します。収納力抜群で、アウトドアなシーンに限らず通勤やプライベートにも使用可能です。


また、開催期間中店頭にて10,000円(税込)以上をお買い上げいただいたお客さまへ、先着で「RofJ BY JUMP SHOP ロゴ付き粗品タオル」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。


その他の新商品情報については、公式Instagramより随時お知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。



■店舗概要

店舗名　　：RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in HAKATA


　　　　　　(アールオブジェイ バイ ジャンプショップ ポップアップショップ イン ハカタ）


開催地　　：JR博多シティ アミュプラザ博多5F　ハンズ側エスカレーター横


　　　　　　(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)


営業時間　：10：00～20：00　※営業時間は商業施設に準じます。


開催期間　：2025年12月13日(土)～2026年1月12日(月・祝)


公式サイト：https://rofj-by-jumpshop.com


公式Instagram：https://www.instagram.com/rofj_by_jumpshop/


公式X　　：https://x.com/rofj_by_js



■お買い上げ特典について

内　　容：「RofJ BY JUMP SHOP ロゴ付き粗品タオル」(非売品)をプレゼント


対　　象：店内で 10,000円(税込)以上お買い上げのお客さま


期　　間：2025年12月13日(土)～ なくなり次第終了


対象店舗：RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in HAKATA


備　　考：1会計につきおひとつのお渡しです。


　　　　　開催中のRofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHINSAIBASHIで配布しているものと同一特典です。






■12月20日発売商品詳細

#1 ゴン

#1 キルア


商品名：【RofJ】『HUNTER×HUNTER』DIE-CUT CARABINER　#1ゴン／#1キルア


価　格：各2,200円(税込)


サイズ：ゴン／W71.5×H76.4×D5mm、キルア／W79.3×H70.9×D5mm


素　材：本体／アルミ合金、キーリング／鉄





商品名：【RofJ】×COLEMAN『DRAGON BALL』WALKER33 BACKPACK BK #1孫悟空


価　格：15,400円(税込)


サイズ：約W34×H51×D22cm


素　材：本体／ナイロン・ポリエステル、ラバーチャーム／PVC・鉄





商品名：【RofJ】×COLEMAN『DRAGON BALL』WALKER25 BACKPACK WHI #1ブルマ


価　格：13,200円(税込)


サイズ：約W31×H45×D20cm


素　材：本体／ポリエステル、ラバーチャーム／PVC・鉄



発売日　：2025年12月20日(土)


販売店舗：RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in HAKATA、RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHINSAIBASHI、ジャンプフェスタ2026



