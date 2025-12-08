【楽天スーパーSALE】MAXWINの最新デジタルミラーやバイク用スマートモニターが最大半額の超特価！ラスト6時間限定クーポンも発行中！

昌騰有限会社

キャンペーン概要

セールショップ：楽天市場 楽天スーパーSALE

期間：2025年12月4日(木)20:00～2025年12月11日(木)01:59

エントリー先：https://event.rakuten.co.jp/campaign/supersale/

大セールアイテムはコチラ：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/c/0000000362/

ラスト6時間限定全アイテム対象5%OFFクーポン：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SkJITi03SkxaLVEyUFItVjFKSg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SkJITi03SkxaLVEyUFItVjFKSg--&rt=)

割引製品を一部ご紹介

BDVR-A002

配線不要！ヘルメット装着型の前後同時録画ドライブレコーダー

前後同時に録画できる2カメラ一体型、危険なあおり運転もしっかり記録できます。大容量バッテリー内蔵で最大約7時間録画可能。4種類の取付マウント付属で、様々のヘルメットに取り付け可能。カメラネジ穴付き・アクションカメラマウントも対応で、様々な取付マウントのオプション品を使用可能。用途に合わせて取り付け場所を選べます。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/bdvr-a002/

BDVR-B001

高画質二輪車向けドライブレコーダー

臨場感のある映像がしっかり残せるFullHD（1080P59fps）/QHD（1440P28fps）録画対応

持ち運びに便利で簡単に取り付け可能な二輪車向けドライブレコーダーです。大容量バッテリー内蔵で最大約2時間録画可能。自転車、電動アシスト自転車、原付、バイク、電動キックボード、キックスクーターのユーザーや個人宅配業者にオススメ！

3種類のブラケット付属で、用途に合わせて取り付け場所を選べます。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/bdvr-b001/

DA-DVD01

車内のエンタメ性がアップ！DVD/CDドライブも付属したAndroid13システム搭載のCar AI Box

Apple CarPlay対応の車載ディスプレイオーディオとUSB接続すれば、有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化。走行中に動画アプリ（YouTube・Netflixなど）が観られる、音楽（LINE Music 、Spotify 、 YouTube Musicなど）などの様々なAndroidアプリを自由に使用できます。さらにDVD/CDの再生もでき車内のエンタメ性が大幅にアップします。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-dvd01/

OBD2-EDI01

AI×OBDIIで、車のコンディションをスマホでかんたんにチェック

本機を設置し、アプリをダウンロードするだけでお車の様々な情報をスマートフォンに表示させることができます。速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などのチェックはもとより、検出された故障コードをAI診断機能で検索・分析が可能です。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/obd2-edi01/