バイヤー厳選の2,000本のバラでお出迎え！日比谷花壇 西武池袋店、12月8日（月） にリニューアルオープン。

株式会社日比谷花壇日比谷花壇 西武池袋店

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、「日比谷花壇 西武池袋店」（東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階）を2025年12月8日（月）にリニューアルオープンしました。

日比谷花壇 西武池袋店は、「素材や品質にこだわり、厳選された最高級のクオリティ」をコンセプトに、旬の花で喜びと潤いに満ちたライフスタイルを提案するフラワーショップです。

新しく生まれ変わった店内では、こだわりの旬の花々をはじめ、お急ぎの方でも素早くお買い求めいただけるブーケや、ラッピングをした状態で飾っていただける日比谷花壇で人気を誇る花束「シュシュフルール」、季節の花鉢や胡蝶蘭、プリザーブドフラワー等、種類豊富にラインアップします。

また、安心して花のある暮らしを楽しんでいただくために、生花を購入後5日以内に枯れた場合に、替わりの生花と交換する、生花の日持ち保証販売＊を行います。

色とりどりのバラが並ぶ生花コーナー

さらに、西武池袋店ではリニューアルオープンを記念して、12月8日（月）・9日（火）・10日（水）の3日間に、バイヤー厳選の約2,000本のバラでお客様をお迎えする『Re:Bloom Rose Fair（リブルーム ローズフェア）』を開催。佐賀県の原園芸で育った新鮮なバラを1本300円（税込）で販売します。

日比谷花壇 西武池袋店は、季節の移ろいを感じ、心を豊かにさせる花とみどりをもっと気軽に日々の暮らしの中に取り入れていただけるよう、様々なご提案とともに、お客様に寄り添ったサービスを展開してまいります。リニューアルした店頭で新鮮な旬の花々とともに、お客様のご来店を心よりお待ちしております。

日比谷花壇 西武池袋店 店内

（※）生花の日持ち保証販売について:

生花を購入後5日以内に生花が枯れた場合、購入時のレシート、及びスマートフォンなどで撮影した画像を購入店の店頭で提示いただくと、1回に限り、替わりの生花と交換します。購入した生花が店頭にない場合、購入時と同額の別の生花と交換します。交換を行うのは、28度以下の室内で、切り花長持ち剤を使用した場合に限ります。日持ち保証販売の対象は、店頭持ち帰りの生花で、花束やフラワーアレンジメントとしての加工品、及び一部の生花の種類を除きます。

≪日比谷花壇 西武池袋店 店舗概要≫

店名：日比谷花壇 西武池袋店

住所：東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階

アクセス：西武池袋線池袋駅地下1階改札前

電話：03-6384-7727

営業時間：10：00-20：00

ハナノヒ利用対象店舗

店舗情報：https://shop.hibiyakadan.com/detail/2470/

＜リニューアルキャンペーン＞

『Re:Bloom Rose Fair（リブルーム ローズフェア）』

日比谷花壇のバイヤーが厳選したこだわりのバラが3日間に合計約2,000本入荷予定。1本300円（税込）でお得に販売します。

実施日：2025年12月8日（月）・9日（火）・10日（水）

※無くなり次第終了。

※仕入状況によって変更になる場合がございます。

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com