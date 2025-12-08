ドラッグストア　トモズ北参道店　オープンのお知らせ

株式会社トモズ

副都心線の北参道駅から徒歩3分のところに、「トモズ北参道店」がオープンいたしました。

お客様に便利にご利用いただけるよう、日用雑貨やベビー・介護用品、食品など、日常生活に欠かせないアイテムはもちろん、化粧品やシーズン品なども豊富に取り揃えております。

お仕事帰りにお立ち寄りの方から、近隣にお住まいの皆様まで、日々の暮らしのよりどころとなる店舗を目指してまいります。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【店舗概要】

- 店舗名 トモズ北参道店- 住所 〒151-0066 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-14-5 第16スカイビル- 電話番号 03-6447-4893- 営業時間 月～金 8:30～21:00土日祝 9:00～21:00

【交通アクセス・店舗ホームページ】

- 副都心線「北参道駅」 徒歩3分- 店舗ホームページは こちら(https://shop.tomods.jp/detail/271/)

【About トモズ】

首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。