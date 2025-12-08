夢のコラボが実現！チロルチョコ×ギンビス「しみチョコ ミニアスパラガス きなこもち風」

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本周治）は、株式会社チロルチョコ（以下、チロルチョコ）監修によるコラボ商品「しみチョコミニアスパラガス きなこもち風」を発売いたします。長年愛され続けてきたチロルチョコ「きなこもち」とギンビス「アスパラガスビスケット」が、ブランドを超えて夢のロングセラーコラボレーションを実現しました。また、チロルチョコより「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」 の2商品を相互に発売いたします。いずれも、この企画のためだけに開発した今だけの特別仕様です。ロングセラーブランド同士が組み合わさることで生まれた、新しいおいしさと楽しさを、ぜひこの機会にお試しください。

株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

■商品特長

「しみチョコミニアスパラガス※」は、チョコがビスケットの中までしみ込んでいながらも、カリッとサクッとした食感が楽しめる商品です。

「しみチョコミニアスパラガス きなこもち風」は、チョコをしみ込ませる独自の「含浸製法」を用い、練乳を練り込んだほんのりミルク風味のミニアスパラガスビスケットに、きなこチョコをしみ込ませました。きなこの香ばしさと、きなこチョコのやさしい甘みが口いっぱいに広がる味わいに仕上げています。さらにチロルチョコ「きなこもち」をイメージしたパウダーをかけることで、「きなこもち」ならではの風味を再現しました。

※ミニアスパラガスは、一口で食べられるミニサイズの「アスパラガスビスケット」です。

■キャラクターもコラボ！

パッケージ表面では、チロルチョコ「きなこもち」のキャラクター「もちくん」と、ミニアスパラガスビスケットのキャラクター「ミニアスパラくん」がコラボ登場します。裏面では、キャラクターがかくれんぼをしているデザインで、見ても楽しめる仕上げになっています。

※デザインはランダム封入です。

■商品情報

◆しみチョコミニアスパラガス きなこもち風

発売日：2025年12月15日（月）

※全国のセブン-イレブンで順次発売

価格 ：108円（税込）

内容量：25g

※お取り扱いのない店舗もございます。また、商品がなくなり次第、販売終了をさせていただきます。

■相互コラボ商品をチロルチョコから発売！

商品名：チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞

発売日：2025年12月15日(月)

※全国のセブン‐イレブンで順次発売。

特 長：焼き菓子風味の生地に黒ごまとミニアスパラガスビスケット粉砕品を組み合わせました。

カリっと食感と優しい甘みが口いっぱいに広がります。

■「きなこもち」とは

香ばしいきなこチョコともちもち食感のもちグミを組み合わせた和風チョコ。

2003年に発売し5ヶ月で1700万個を売り上げた伝説の大ヒットロングセラー商品です。

■「アスパラガスビスケット」とは

「アスパラガスビスケット」は1968年に発売のビスケット。当時のビスケットといえば、丸形や楕円形、四角の形状が主流だった中、経営方針である『３つのI』のひとつ「Independent（独創性）」の考えのもと革新的なスティック型で発売。発売当初から現在まで巾着のパッケージはデザインがほとんど変わっていません。

素朴な甘じょっぱさが魅力で、からだに優しい食物繊維とカルシウムを配合。８つの節があることが特長で、”外はカリッと、中はサクッと”した食感が楽しめます。

■会社概要

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。

「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。