【業界初】あなたにピッタリな自動売買を提案する。新機能「オートセレクト」リリース｜インヴァスト証券

インヴァスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 誠規、以下「当社」）は、外国為替取引サービス「トライオートFX」において、新機能「オートセレクト」の提供を開始しました。

「オートセレクト」は、運用資金・運用期間・運用方針の3つの質問に回答することで、お客様の状況に合わせた自動売買の組み合わせ（ポートフォリオ）を提案し、運用を開始できる業界初*1の機能です。

「オートセレクト」リリースに伴い、入出金額に応じて、「オートセレクト」での取引 1万通貨あたり最大400円のキャッシュバックキャンペーンを開催中です。

サービス概要

オートセレクト特設ページはこちら

「オートセレクト」は、運用資金・運用期間・運用方針の3つの質問に答えることで、お客様にあわせた自動売買の組み合わせ（ポートフォリオ）を自動で作成および提案し、運用を開始できる機能です。

自動売買の選択や組み合わせをサポートし、FX初心者でもスムーズに、納得して自動売買をはじめられます。

オートセレクト開発の背景

トライオートFXでは複数の自動売買を提供していますが、はじめて自動売買を検討されるお客様から「どの自動売買を選ぶべきか分からない」「組み合わせの判断が難しい」というお客様の声が多く寄せられていました。

「オートセレクト」は、こうした “選ぶ難しさ” を解消し、自分にあった自動売買をはじめやすくするために開発いたしました。

3つの質問に回答することで、お客様の資金や運用スタイルにあわせた自動売買のポートフォリオを提示することで、自動売買選びのハードルを下げ、より多くのお客様が納得して自動売買を運用できるようサポートします。

オートセレクトの特徴

3つの質問に答えることで、あなたにピッタリな自動売買を提案

3つの質問（運用資金・運用期間・運用方針）に回答することで、お客様の運用スタイルにあわせた複数の自動売買を組み合わせたポートフォリオを提案します。

自動売買の運用に慣れていない方でも、運用をはじめやすくサポートします。

■運用期間

・短期（～1年）

・中期（１～3年）

・長期（3～10年）

■運用方針

・収益性を重視したい

・安定性を重視したい

提案されたポートフォリオを確認して、運用を開始

自動売買のポートフォリオが作成されると、自動売買のシミュレーションや設定が表示されます。内容を確認し、納得して自動売買を稼働することができます。

※シミュレーション結果はイメージであり、将来の結果を保証するものではありません。

複数の自動売買を組み合わせたリスク分散

「オートセレクト」では、リスクを分散するために複数の通貨ペアの自動売買を組み合わせポートフォリオを提案し、特定の通貨ペアの急激な変動による損失リスクを軽減します。

※2022年7月1日～2025年6月30日におけるシミュレーション結果であり、将来の利益を保証するものではありません。

※1通貨ペアはUSD/CAD、複数の通貨ペアはUSD/CAD、NZD/CAD、EUR/GBPを組み合わせたポートフォリオです

リリース記念キャンペーンも開催中！

オートセレクト特設ページはこちら

オートセレクトのリリースを記念して、入出金額に応じて、オートセレクトでの取引1万通貨あたり最大400円をキャッシュバックするキャンペーンを2025年12月6日（土）～2026年1月30日（金）まで開催いたします。

この機会にぜひ、トライオートFXの「オートセレクト」をご利用ください。

詳細はキャンペーンページをご覧ください。

トライオートFXとは

キャンペーンページはこちら

トライオートFXは、FX自動売買サービスとして、「総合満足度」「初心者オススメ度」「機能充実度」「期待収益性」「カスタマイズ性」の5部門で満足度No.1(*2)を獲得し、総合満足度は2年連続No.1(*3)のサービスです。

10年以上のサービス実績をもとにした多彩な自動売買プログラムを提供しており、サービス開始以来、FX初心者でも安心して始められるよう機能改善を重ねてきたことが高く評価されています。

現在も新規口座開設者の約半数がFX初心者で、初めての方から経験豊富な投資家まで、幅広い層に選ばれているFX自動売買サービスです。

トライオートFXの詳細こちら

*1：2025年12月4日時点、当社調べ。証券・FX・自動売買業者にてリピート系自動売買を提供している企業を調査

*2：2025年7月期_証券会社に関する満足度調査、調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

*3：2024年4月期調査に続き2年連続

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

商号：インヴァスト証券株式会社

本社所在地：東京都港区台場二丁目３番１号

代表者：代表取締役 伊藤 誠規

資本金：30億円

設立： 昭和35(1960)年8月10日

事業内容：金融商品取引法に基づく金融商品取引業

登録番号：関東財務局長(金商)第26号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

