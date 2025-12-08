ゼンリンが手掛ける文具や雑貨ブランド「Map Design GALLERY」の地図の魅力を詰め込んだ2026年福袋が今年も登場！オンラインストア及び店舗で12月8日（月）より販売開始

株式会社ゼンリン

ゼンリンは、地図を「柄・デザイン」として捉え、新しい地図の可能性の追求に取り組んでおり、文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」を展開しています。この度、「Map Design GALLERY」の商品を詰め合わせた2026年福袋を、2025年12月8日（月）よりオンラインストア及び店舗で販売開始しました。毎年人気の福袋の中から今回のおすすめラインナップを厳選し、紹介します。

オンラインストア担当者おすすめ！全国9エリアから選べるスクエアトートバッグ入り福袋

▲（左より）関東地方のデザインと全9エリアのデザイン イメージ オンラインストア及び店舗で購入可能

◆価格：\5,500（税込）

スクエアトートバッグは肩がけと手持ちの2way仕様で地図を大胆にデフォルメしたデザインです。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の9つの地方からお選びいただけます。スクエアトートバッグを含む総額約\11,000（税込）相当の地図柄アイテムが入っています。

Map Design GALLERY オンラインストア担当 伊藤

店舗担当者おすすめ！刺繍入りドローストリングバッグ入り福袋

Map Design GALLERY 店舗担当 稲田

◆価格：\5,500（税込）

ドローストリングバッグは、日本列島のイラストマップに10エリアの観光スポットの魅力を繊細な刺繍で表現しています。眺めていると思わず旅に出たくなるデザインです。色はラベンダー、ベージュ、ブルーの3色展開。ドローストリングバッグを含む総額約\11,000（税込）相当の地図柄アイテムが入っています。

▲（左より）ドローストリングバッグの刺繍デザインと3色のデザイン イメージ オンラインストア及び店舗で購入可能 ※ベージュのみ店舗限定販売

先着順でオリジナルバッグが付いてくる！

「2026年福袋」では、先着順で福袋限定特典のオリジナルバッグが付いてきます。全国47都道府県のシルエットをランダムに並べた鮮やかな迷彩風のデザインが施されており、ベースの色はネイビーとピンク（店舗限定カラー）の2色展開です。オンラインならびに店舗で販売するすべての福袋が対象です。

※数量がなくなり次第、オリジナルバッグが付かない通常の福袋となります。

▲（左より）オリジナルバッグ ネイビーピンク イメージ

＜その他 一部＞

スマホポシェット入り福袋

価格：\3,300（税込）

【オンライン限定】

マスキングテープ10本セット入り福袋

価格：\3,300（税込）

【オンライン限定】

晴雨兼用折りたたみ傘入り福袋

価格：\7,150(税込)

地図をデザインした文具・雑貨「Map Design GALLERY」の楽しみ方

「Map Design GALLERY」は、ゼンリンが保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とし、文具やピンバッジ、バッグ、傘などの雑貨類を展開しています。地図には、まちの歴史や人々の暮らしが息づいていると考えています。「地元や地域に馳せる思い」を語り合うなど、コミュニケーションのきっかけになるようなツールとして楽しんでいただきたいという思いで商品を展開しています。

＜販売期間＞

2025年12月8日（月）11時～2026年1月5日（月）まで

※オンライン：12月中旬より順次発送

店舗：12月8日（月）より予約開始、12月中旬より順次店頭お渡し

■2026年福袋の詳細 https://www.mapdesigngallery.com/collections/404605

■Map Design GALLERYオンラインストア https://www.mapdesigngallery.com/

■Map Design GALLERY 店舗概要 https://www.mapdesigngallery.com/pages/shoplist