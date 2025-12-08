【和食さと】和食さと×渋谷凪咲さん　コラボスイーツ『ごほうびいちご』!!

SRSホールディングス株式会社

＜販売期間＞ 2025年12月11日(木)～ 2月上旬 予定

■「和食さと」×渋谷凪咲さんとのいちごコラボメニューが12月11日(木)からスタート♪

国内200店舗を展開する「和食さと」では、12月11日(木)から2月上旬までの期間限定で、和食さとアンバサダー渋谷凪咲さんと『ごほうびいちご』コラボスイーツを販売開始します。渋谷凪咲さんとのメニューコラボは今回で第4回目となり、過去には「純喫茶さと」 「凪鍋(なぎなべ)」「チョコレートスイーツ」と渋谷さんのアイデアを元にさまざまな新メニューを開発してまいりました。続く今回の企画では、『ごほうびいちご』をテーマに、特別な時に楽しみたい苺スイーツを販売します。

今年注目のスイーツは、渋谷凪咲さんと和食さとの期間限定コラボによる『ごほうびいちごパフェ999円(税込1,098円)』です。渋谷さんの「ごほうびいちご」のイメージである「いちごやアイスクリームをしっかり味わえる、シンプルでぜいたくなパフェ」というアイデアをもとに開発しました。甘酸っぱいフレッシュいちごをたっぷりと重ね、なめらかなクリームとサクサクなフリーズドライいちごと組み合わせることで、シンプルながらも奥深い味わいを実現。そして、アイスにはハーゲンダッツストロベリーを使用。さらに一口サイズのいちごチーズケーキをトッピングすることで、特別な日のごほうびにぴったりの華やかさと満足感をお楽しみいただけます。

また、さらに渋谷さんの「いろいろなものを少しずつ食べたい」という特別な思いがこもった「いちごのミニデザートアソート699円（税込768円）」は、和食さとイチオシの商品です。ミニデザートであるパンナコッタやチーズケーキは和食さとオリジナルで開発したこだわりスイーツです。異なる味わいを楽しめるぜいたくなプレートとしてご用意いたします。

この他にも、いちごの魅力をさまざまに楽しめるスイーツをラインナップしています。「いちごとプリンプレート699円（税込768円）」は、純喫茶コラボをきっかけに、現在も好評販売中の「昔ながらの店仕込みのプリン」を使用。プリンの濃厚なコクといちごの爽やかな酸味が絶妙にマッチした商品です。見た目も華やかで、ちょっとした特別感が魅力です。また、「いちごのミニ大福 349円(税込383円）」 「いちごのドルチェ 499円（税込548円）」など、他にもこだわりのコラボスイーツを販売しております。

和食さとと渋谷凪咲さんの期間限定コラボ「ごほうびいちご」スイーツフェアでは、この冬だけの特別な甘い体験をお楽しみいただけます。いちご好きの方にはもちろん、ちょっとしたごほうびデザートを探している方にもぴったりのぜいたくなデザートメニューです。

■「ごほうびいちご」コラボ 冬デザートメニュー 商品紹介

（１）ごほうびいちごパフェ 999円(税込1,098円)

いちごをぜいたくに使用した、いろんな美味しさを楽しめるパフェ。いちごの香りと甘さが口いっぱいに広がります。

（２）いちごのミニデザートアソート 699円(税込768円)

パイタルト、パンナコッタ、ハーゲンダッツいちごアイスといちごチーズケーキを一度に楽しめるアソート。色々な食感と甘みが少しずつ味わえるひと皿です。

（３）いちごとプリンプレート 699円(税込768円)

店仕込みのなめらかプリンとフレッシュないちごを組み合わせたプレート。とろけるプリンと甘酸っぱいいちごを楽しめるデザートです。

（４）いちごのドルチェ 499円(税込548円)

フレッシュ苺と濃厚クリーム、スポンジが絶妙にマッチしたぜいたくなドルチェ。いちご好きのための人気デザートです。

本日12月8日(月)から「ごほうびいちご」コラボスイーツの特別動画を公開しました!!

今回の動画では、渋谷凪咲さんがコラボ企画の想い、理想のいちごデザートについて語ります。そして実際にいちごスイーツを食べての感想も!いちごスイーツの魅力と渋谷さんの笑顔がたくさんつまった楽しい動画をぜひお楽しみください♪

【渋谷凪咲×和食さと】 コラボ第４弾『いちごスイーツ』メイキング動画

渋谷凪咲さんアンバサダーページ https://sato-res.com/sato/ambassador/

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/