2026年3月7日(土)オープン！　「オフロードツーリング RINDO BIKE」「KIDS BIKE Field」のご案内

　モビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）は、2026年3月7日(土)に自然豊かな里山を舞台に「森×モビリティ×人」をテーマとした「オフロードツーリング RINDO BIKE（リンド―バイク）」「KIDS BIKE Field（キッズバイクフィールド）」の２種のバイクアトラクションをオープンいたします。　



　２つのバイクアトラクションは操る喜びとわくわく感、森との親和性を大切にした体験型コンテンツです。もてぎらしさを感じられる自然要素を随所に取り入れることで、子どもから大人まで幅広い世代がバイクの楽しさを最大限味わえる、もてぎならではの体験を提供いたします。



■オフロードツーリング RINDO BIKE の魅力


　１. 約120mの里山の道を走るお子さまにぴったりのオフロードバイク体験


　２. 「うねうね下り道」「コトコト橋」「ぐるりんカーブ」など、冒険心をくすぐるコース設計


　３. コースには３種のセクションがあり、自然とのふれあいを感じられる演出



■キッズバイクフィールド の魅力


　はじめてバイクに乗るお子さまのデビューにぴったりな「キッズバイクフィールド」も登場。


　補助輪なしの自転車に乗れる3歳から小学生までが対象で、安心してチャレンジできる環境が整っています。


　１. 養蜂場をイメージしたコースやバイクには、かわいらしいはちみつモチーフ


　２. チャレンジしているお子さまを見学するテラスゾーン


　３. 上手に乗れた小学1年生のお子さまは「ライセンスカード」を獲得しますと、次のステップ「オフロードツーリング RINDO BIKE」「モトレーサー」へ挑戦いただけます。



■名称 オフロードツーリング RINDO BIKE / KIDS BIKE Field


■オープン日 2026年3月7日(土)　


■場所 モビリティリゾートもてぎ　パーク内


■料金 900円 ※パークパスポート利用可


■対象年齢 オフロードツーリング RINDO BIKE：小学1年生～


※小学1年生はキッズバイクフィールドのライセンスカードの取得が必要です。


KIDS BIKE Field ：3歳～小学6年生


■所要時間 約15～20分


■WEBサイト　 https://www.mr-motegi.jp/park/attractions/rindobike.html(https://www.mr-motegi.jp/park/attractions/rindobike.html)



■バイクデザイン


　アトラクションにて使用するバイクはEVバイクのため、排気ガスを排出せず環境に優しいマシンです。「オフロードツーリング RINDO BIKE」のバイクデザインは、オフロードらしさを表現する木目調を採用し、カラーには林道の緑が多い中でも映える、やわらかい印象のあるくすみオレンジを起用しています。「キッズバイクフィールド」は養蜂場をイメージし、ハチミツの要素を取り入れたデザインで、全体的に黄色をベースカラーとしたデザインです。



■コースデザイン


それぞれのアトラクションのコースにはテーマがあり、各セクションではテーマに合わせた動植物が配置されています。


【オフロードツーリング RINDO BIKE コース】


ハローウッズに生息している鳥などをツーリングをしながら観察いただけます。


　・バンブーラボ ：命を支える大地


　・バードラボ ：命を運ぶ翼


　・アクアラボ ：命が集まる流れ


【KIDS BIKE Field コース】


養蜂場からはちみつをイメージされた装飾があり、隣接された保護者が見守れる屋根付きの観覧エリア(テラスゾーン)もございます。


　・ハチミツラボ ：命の恵み



■ステップアップ


　モビリティリゾートもてぎでは、お子さまの成長に合わせてチャレンジできる「ステップアップ」要素を設けております。バイクの運転が初めての方でも安心して体験できる仕組みです。


その他に小学1年生のお子さまは「オフロードツーリング RINDO BIKE」や「モトレーサー」をすぐに体験することはできませんが、「キッズバイクフィールド」を体験し「ライセンスカード」を獲得することで、これらの体験が可能になります。




オフロードツーリング RINDO BIKE：小学1年生から体験いただけます。※小学1年生はライセンスカードが必要です。


モトレーサー：小学1年生から体験いただけます。※小学1・2年生はライセンスカードが必要です。