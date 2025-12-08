Y′s、2026リゾートコレクションを12月12日(金)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y's、RESORT2026コレクションの最新作を、日本国内では2025年12月12日(金)より順次発売いたします。

ほつれやダメージをデザインとして織り込んだジャガード、 ペイントで脱色されたデニム、 網のようなニット、崩れたようにドレープを描くアシンメトリーなシャツやドレス。「完璧」とは異なる、力強い美学の提示。

モノトーンの世界観からカーキのジャンプスーツやデニム、より現実的でリラックスなムードへ。衝動的なピンクはエネルギーと解放感を象徴する。

黒の中にある自由。

Y’s 2026 RESORT COLLECTION(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/ys/resort-2026/)

L01

大きな衿がポイントのコートは、Y’sらしい包み込むシルエットを構築。

Vネックの前開きドレスは、襟元の刺繍がさりげない表情を加える。

L02

リラックスしたフォルムのギャザーパンツは、シャツとの組み合わせで柔らかな雰囲気を生む。

L06L07

様々な形の「Y」で構成された柄が存在感のある表情を作りだすロングドレス。

バッグは、風呂敷を想起させるユニークなデザイン。

L09

立体的な水玉柄プリントのコートとサルエルパンツ。重ね着にも自然に馴染む佇まいを作りだす。

L11

ランダムなチェック柄とダメージ感のある素材のアシンメトリーのノースリーブドレス。

L14L15

アクティブな印象をもたらす半袖のつなぎ。様々な形の「Y」をプリントし、控えめながら印象的なデザインに仕上げた風呂敷型のバッグ。

L16

ゆったりとしたシルエットで、軽やかにまとえるノーカラートレンチコート。

L17

袖をロールアップできるブラウスは、柔らかな風合いと膨らみを帯びる。アシンメトリースカートは、大きなポケットがさりげなく存在感を示す。

L19

柔らかな風合いとシルクのような光沢が軽やかに広がるブラウス。自然なアシンメトリードレープを生む計算されたデザイン。

L20

襟元から裾にかけて、大きくドレープが揺れるクラシックなストライプ柄のノースリーブワンピース。春夏らしい軽やかさを纏い、立体的なシルエットを描く。

L21L22

1890年代の新聞スクラップをモチーフにした半袖のBOXシャツドレス。柄の中にはYohji Yamamotoの文字が隠れ、遊び心を添える。ボリューム感のあるサンダルがY’sらしいモードな印象を演出する。

L23

カフスとポケット口のステッチがアクセントの七分袖ブルゾン。

クラシックなストライプ柄のサルエルパンツは、レーヨンの生地が独特の揺れを生む。

L26

メンズウェアの要素が柔らかく表現されたウールギャバジンのオーバーオール。

ブラウスの鮮やかなピンクが明るい雰囲気を添える。

L27

膝のタックが緩やかな曲線を描き、脇が落ちるシルエットを生むパンツ。異素材を組み合わせたニットは編地ごとの表情を生かし、複雑な地柄ボーダーが立体的なシルエットを特徴付ける。

L28L29

アクセサリーのような存在感を添える、和紙素材ので作られた透け感のあるニット。

レザーのブーツはヒモの通し方でシルエットを変えることができ、Y’sらしい遊び心のある履きこなしを楽しめる一足。

L30L31

たっぷりとした生地が揺れるドレープを生むノーカラーシャツドレス。体に沿う柔らかな革レザーショルダーバッグが佇まいを引き締める。



最新コレクションは、日本国内ストア及び公式オンラインブティックでお買い求めいただけます。

Y's 2026 リゾートコレクション

発売日：2025年12月12日（金）～順次発売予定

日本国内ストア(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&brand_ids%5B%5D=19&search_type=0&map_lat=&map_lng=)、公式オンラインブティック(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/)

Y's(http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングでつくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の身体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服作り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

