株式会社久、ECサイトの「在庫リスクゼロ化」と「物流コストの削減」の実現を目指す新サービス『ECコネクター(R)MultiVendor（マルチベンダー）β版』の提供を開始いたします。

株式会社久

ECデータマネジメントクラウド「ECコネクター(R)」を提供する株式会社久（本社：東京都港区、代表取締役：工藤暢久、以下久）は、既存のシングルカートストア上でドロップシッピング（メーカー直送）および複数サプライヤー管理の一元管理、マーケットプレイスを実現する

「MultiVendor（マルチベンダー）β版」の提供を開始いたしました。

『ECコネクター(R)MultiVendor』サービス概要

「MultiVendor」は、Shopifyやfutureshop、Bカートなどで構築された既存の自社ECサイトで、自社商品の販売だけではなく、ドロップシッピング（メーカー直送）を組み合わせて他社商品を販売できるマーケットプレイス機能を実現しました。本サービスを導入することで、在庫を自社倉庫に抱えることなく、注文情報を自動的に各メーカー（ベンダー）へ振り分け、メーカー倉庫から購入者へ商品を直送することが可能になります。

開発の背景：物流コストの高騰と在庫分散化へのニーズ

ドライバー不足に端を発する「物流の2024年問題」以降、倉庫保管料や輸送料といった物流コストの上昇、発注から納品までの期間延長、そして在庫リスクの増大が深刻な課題となっています。このため、在庫を持たずメーカーから直接顧客へ配送する「ドロップシッピング（メーカー直送）」への移行ニーズが高まっています。ただし、多くのEC事業者にとって、複数の仕入先（サプライヤー）に対し個別に受注データを送信し、出荷状況を管理する業務は煩雑であり、ドロップシッピング（メーカー直送）への移行に大きな障壁となっていました。そこで、在庫リスクや流通にかかる費用の縮小・削減を実現する「MultiVendor」を開発しました。

本サービスの特徴

1．複数サプライヤー管理機能

発注・出荷・支払いまでのフローを自動化し、複数サプライヤーを一元管理。

サプライヤーの登録・承認、受注振分、納期・出荷・在庫管理、支払い通知までをひとつの画面で効率化を実現します。

2．CSV／FTP中心の柔軟な連携方法

サプライヤーが設定したフォーマットでのデータダウンロードやアップロードが可能に。

各サプライヤーの指定するFTP領域へ自動生成／配置することも可能です。これにより、受注の自動振分け、出荷ステータスの集約、在庫反映、商品情報更新をCSV/FTP経由で双方向に行い、手作業を削減しつつ既存システムとのシームレスな連携を実現します。

3．カートシステムとの自動連携

サプライヤーからのデータアップロードをトリガーとした自動連携やバッチ連携が可能に。

これにより、処理の迅速化、取引サプライヤーの増加への対応も軽減でき、オペレーション工数も削減できます。

今後の展開

まずは、サプライヤー管理及び受注・出荷管理機能をリリース。2026年2月を目処に在庫管理、商品登録、取引管理機能の全機能のリリースを予定しています。



ECデータマネジメントクラウド「ECコネクター(R)」は、ECに関連するさまざまなデータを統合し、ECビジネスの効率化と収益向上を実現していきます。今回開発した「ECコネクター(R)MultiVendor」を通じて日本のEC物流構造の改革に貢献します。アパレル、家具、地域産品を取り扱うEC事業者を中心に導入を推進し、サプライチェーン全体の最適化を支援してまいります。





ECコネクター(R)のサービスサイト

https://www.ec-connector.com

■本件に対するお問い合わせ

contact@qinc.co.jp

担当：柳澤

【株式会社久（きゅう）について】

所在地：東京都港区浜松町二丁目2番15号4階

代表者：代表取締役 工藤 暢久

事業内容：EC総合支援事業

・ブランドEC成長コンサルティング

・EC・D2Cマーケティング支援

・BtoC/BtoB 公式ECサイト総合支援

・ECデータマネジメントクラウド「ECコネクター(R)」の提供

・Webシステム開発、EC支援ツールの開発

URL：https://www.qinc.co.jp/