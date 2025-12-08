クラダシ、投資系YouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に出演

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、人気投資系YouTubeチャンネルとのタイアップ動画「1UP投資部屋」（以下、「本番組」）に出演いたしました。



クラダシは、ミッションを「ソーシャルグッドカンパニーでありつづける」、ビジョンを「日本で最もフードロスを削減する会社」と掲げ、持続的に社会課題の解決に取り組むビジネスを展開しています。

このたび、株主・個人投資家の皆さまへの情報発信を強化する取り組みの一環として、株式会社KS One代表の『KEN』（島田健一氏）と、元お笑い芸人で中長期投資家としても高い支持を集める『いとちゃん』（伊藤航氏）が運営する人気投資系YouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に出演いたしました。

本番組では、2025年11月13日に発表した2026年6月期 第1四半期決算のポイントや、今後の成長戦略について分かりやすく解説しております。また、「投資家目線」を重視した対談形式により、島田氏・伊藤氏からの多角的な質問に、当社 代表取締役社長 CEO 河村が率直にお答えする内容となっています。

クラダシの現状と今後の方向性をより深くご理解いただける機会となっておりますので、ぜひご覧ください。

▽動画概要

・タイトル：『【銘柄勉強会】成長投資加速で2年後売上100億円へ！今後の成長戦略や足元の状況について社長に直接聞いてみた！クラダシ』

・視聴リンク：https://youtu.be/ASwwN4JQzD4?si=3K00wQyRLb0oJbwi&t=396(https://youtu.be/ASwwN4JQzD4?si=3K00wQyRLb0oJbwi&t=396)

■1UP投資部屋とは

『1UP投資部屋』は、株式会社KS Oneの代表を務める『KEN』（島田健一氏）、元お笑い芸人で優待投資家の『いとちゃん』（伊藤航氏）の二人が運営する投資系YouTubeチャンネルです。投資の世界を基礎から学び、現役の投資家ならではの投資戦略や手法、最新の企業分析やニュース等を分かりやすく解説し、現役投資家ならではの視点で中級者向けに発信しています。

YouTubeチャンネル「1UP投資部屋」

https://www.youtube.com/channel/UCy_ybB4lQ3HwwYfTkvRNJLg

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのサステナビリティ】

・サステナビリティサイト：https://corp.kuradashi.jp/sustainability/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年9月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：30,828トン ・経済効果：149億9,926万円

・CO2削減量 ：81,726t-CO2 ・支援総額：173,991,693円

