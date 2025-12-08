『そろ谷のアニメっち』×「有馬記念」特別コラボアニメを公開！そろ谷のYouTubeチャンネルと年末の一大イベントが大規模コラボ！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO：小野亮、以下DLE）と日本中央競馬会（東京都港区、理事長：吉田正義、以下JRA）は、競馬ファンのみならず日本中が注目する年末の一大イベント「有馬記念」に向けた特別企画として、大人気アニメ『そろ谷のアニメっち』とのコラボアニメをYouTube、X、TikTok、街頭ビジョンにて順次公開いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m_ya4fw12pI ]

YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える『そろ谷のアニメっち』とJRAによるコラボアニメ『そろ谷のけいばっち』は、2024年から３シーズンにわたり朝日放送テレビ（関西ローカル）で放送されました。そろ谷ならではの早いテンポの掛け合いを楽しみながら競馬に詳しくなれる内容で、大きな反響を呼びました。

４度目のコラボとなる今回は、年末の風物詩である競馬の大レース「有馬記念」を更に盛り上げるべく、12月の約1ヶ月間、そろ谷の各SNSアカウントにて“有馬記念大規模コラボ”を実施します。

12/28（日）に開催する有馬記念に向けて『そろ谷のアニメっち』のYouTubeチャンネルをはじめとしたオンラインでの発信と、新宿駅の街頭ビジョンでの放映など多角的に有馬記念の魅力をそろ谷ならではのユニークなコンテンツを通して発信します。

また、JRA電話・インターネット投票会員限定で、総計90,000名様に豪華賞品が当たる『有馬記念キャンペーン』を実施中です。

PCやスマホで馬券を購入できるサービス『即PAT』に新規加入し、条件を満たす馬券を購入すると先着5,000名様にPayPayポイント2,000円分が当たる、競馬初心者でも参加しやすいキャンペーンです。

■そろ谷から一言

JRAさんとの４回目のコラボです。

“走ってるものは全部応援しよう”という結論に達しました。

DLEは、過去にも「むかしケイバなし」「猫ジョッキー」「ドラ馬チック脳内」「秘密厩舎 馬の蹄」などアニメーションを通じて競馬を楽しんでもらえるきっかけとなるようなコンテンツを制作してきました。今後もDLEのクリエイティブノウハウを活かし、日本のエンターテインメントに貢献してまいります。

《スタッフ》

監督・脚本・声の出演：そろ谷

企画・プロデュース：大橋隆昭・輿水希美佳・鳥羽亮佑

アニメーション制作：DLE

■『そろ谷のアニメっち』×JRA 有馬記念コラボアニメ

12/5（金）以降、順次公開

<YouTube＞

まだ生きてるのに イタコに魂を呼び出された男【アニメ】

https://youtu.be/m_ya4fw12pI(https://youtu.be/m_ya4fw12pI?si=Gg_kIfQrtznw_dTv)

<そろ谷のアニメっちYouTube Shorts、そろ谷のアニメっちTikTok＞

Coming Soon...

・12/8（月）公開予定

ショートアニメ１.

・12/9（火）公開予定

ショートアニメ２.

・12/12（金）公開予定

ショートアニメ３.

ほか、12月中は「そろ谷Xアカウント」「フラッグスビジョン（新宿駅東南口広場）」「有馬記念キャンペーンLP」などでもアニメを公開します。

■有馬記念キャンペーン

2025年を彩った名馬がデザインされたQUOカードなど豪華賞品が総計90,000名様に当たるキャンペーンです。エントリー特典も用意されています。

▽キャンペーン詳細はこちらをチェック！

◆有馬記念キャンペーン その背中に、今年を託す。

https://www.jra.go.jp/special/nenmatsu2025/

◆有馬記念即PAT新規加入キャンペーン

https://www.jra.go.jp/special/nenmatsu2025_sc/

＜有馬記念の発走は12/28（日）15:40です＞

■『そろ谷のアニメっち』 とは

「そろ谷のアニメっち」は、そろ谷が1人で脚本・監督・キャラクターデザイン・声優をこなすスタイルで2021年7月より配信開始したYouTubeチャンネルです。

ハイテンポの会話やツッコミを歌う斬新なリズムネタが話題となり、新しい笑いを求める若者を中心に支持を集めています。また、お笑い芸人やインフルエンサーがSNSで言及するなど、広く注目を浴びています。さらに、多くの企業とのCMコラボも行っており、様々な展開が広がっています。

総再生回数は10億回を超え、登録者は現在108万人を超えております。（2025年12月現在）

▽YouTubeメインチャンネル「そろ谷のアニメっち」

https://www.youtube.com/@sorotani

▽YouTubeサブチャンネル「そろ谷の一発アニメ」

https://www.youtube.com/@sorotani_1

▽「そろ谷」Xアカウント

https://twitter.com/sorotani_anime

▽TikTok「そろ谷のアニメっち」

https://www.tiktok.com/@sorotani_anime

■ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。