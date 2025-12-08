【グランドプリンスホテル広島】広島東洋カ―プ 大瀬良大地選手 ディナー＆トークショーを開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島県広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬春男）は、2026年1月10日(土)に、広島東洋カープのエースとして2025年シーズンも大活躍した大瀬良大地選手をお迎えし、ディナー＆トークショーを開催いたします。

大瀬良選手から普段聞くことのできない裏話や秘話をトークショー形式でお楽しみいただけます。また、トークショーのナビゲーターはRCCカープナイターの実況でお馴染みの、中国放送 坂上俊次アナウンサーに務めていただきます。

当日は、トークショーをより盛り上げるシークレットゲストも登場予定です。

また、グランドプリンスホテル広島の宿泊招待券や、大瀬良選手のサイン入りグッズが当たる抽選会を実施。

カープファンには見逃せないプレミアムなイベントをお楽しみいただけます。

大瀬良大地選手 ディナー&トークショー 概要

【日程】2026年1月10日(土)

【会場】2F メインバンケットホール 瀬戸内

【時間】5:30P.M.～8:50P.M.予定 (受付は5:00P.M.より)

【料金】1名さま \22,000

【内容】トークショー、ディナーコース、フリードリンク

【予約受付開始】 2025年12月19日(金) 12:00NOONより

<特別先行予約> 特別ご宿泊プラン (室数限定)

【予約受付】2025年12月12日(金)12:00NOON～12月19日(水) 12:00NOON

【内容】1泊＋ディナー＆トークショー

【料金】1名さま \29,500より(11～17F ツインルーム1室2名さまご利用時)

シングルユースの場合の料金もございます。

詳しくはホテルWEBサイトをご確認ください。

https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/20260110ohseradaichi_talkshow

広島東洋カープ 大瀬良大地選手広島東洋カープ 大瀬良大地選手

切れのあるカットボールを武器に、2013年のドラフト 1 位で入団。

ルーキーイヤーに10勝をあげ新人王を獲得するなど、早くからチームの柱として活躍。

2018年には最多勝と勝率第一位に輝き、チームのリーグ優勝に大きく貢献。

そして、2024 年にはプロ野球史上 90 人目のノーヒットノーランを達成する偉業を成し遂げた。

力強いストレートと精度の高い変化球で打者を圧倒するピッチングや、右肘の手術を乗り越え、

ベテランの域に入ってもなお進化を続ける姿は多くのファンを魅了し続けている。

カープ投手陣の大黒柱として常に注目される存在であり、今後のさらなる活躍から目が離せない。

中国放送 坂上俊次アナウンサーナビゲーター：中国放送 坂上俊次アナウンサー

1975年12月21日生まれ。RCCカープナイターで実況を担当。

スポーツ中継のほかに、ラジオ「それ聴け Very カープ」、テレビ「Ｅタウンスポーツ」などを担当。

また、中国地方をスポーツ関連産業で盛り上げるためのプロジェクト「ちゅうごく5県プロスポーツネットワーク」の座長を務める。

著書には『カープ魂 33の人生訓』『惚れる力』『優勝請負人』『優勝請負人2』『「育てて勝つ」はカープの流儀』があり、『優勝請負人』は、第5回広島本大賞を受賞した。

《お客さまからのご予約・お問い合わせ》

グランドプリンスホテル広島 宴会予約係

TEL:082-505-0666 (10:00A.M.～6:00P.M.)

※料金には1名さまのトークショー、ディナー、フリードリンク、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※出演者や、公演内容、スケジュールが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※お席はご予約順での相席とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。※暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者（以下「暴力団等」と称します）又は暴力団等の関係者である場合、お申込みには応じられませんのであらかじめご了承ください。