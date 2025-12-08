【日本人初】ボーダレスファウンデーション理事の中村がYoung Leaders for SDGsに選出されました

NPO法人ボーダレスファウンデーション

ボーダレス・ファウンデーション理事の中村が、このたび 国連ユース・オフィス（UNIC）が選出する「Young Leaders for SDGs（SDGsのためのヤングリーダーズ）」第5期メンバーに選出されました。

中村は「移動型の原爆資料館」をコンセプトに、若者や市民が平和について主体的に学び、行動できる場づくりを進めています。今後も国内外のパートナーと協働しながら、誰もが“平和をつくる一歩”を踏み出せる社会を目指してまいります。

◼️Young Leaders for SDGsとは

国連ユース・オフィスは2年ごとに、世界が直面する喫緊の課題の解決を牽引し、SDGs達成に貢献する17名の若きチェンジメーカーを「SDGsのためのヤングリーダーズ」として選出しています。この取り組みは開始以来、世界中の若者たちに影響を与え、行動を促す象徴的なプログラムへと成長してきました。

今年は150カ国以上から3万3,000件を超える応募が寄せられ、その中から選ばれた16歳～33歳の受賞者は、アーティスト、団体創設者、起業家、医師、平和構築者など多様な分野で活躍しています。彼らは国連が重視する持続可能な開発、人権、平和と安全の領域において、革新的な活動を通じて世界の課題に取り組んでいます。

ユース担当国連事務次長補フェリペ・ポーリエ氏は、「2025年ヤングリーダーズは、若者たちの勇気と創造性、献身を示す力強い証です。気候危機からメンタルヘルス、教育、平和構築まで、彼らは現在の課題に応えるだけでなく、未来を主体的に再構築しています」と述べ、深刻な分断と不確実性が高まる時代において、ヤングリーダーズが国連の精神である“団結・行動・希望”を体現していると強調しました。

詳細については下記の国連広報センターのリリースをご覧ください。

https://www.unic.or.jp/news_press/info/53062/

◼️「移動型の原爆資料館」とは

「平和の入り口をもっと近くに、もっと自由に」をコンセプトに、「移動型の原爆資料館」を日本・世界各地に届ける準備を進めています。

これまで被爆地である広島・長崎で被爆について学ぶことが主流でしたが、被爆者の平均年齢が86歳を超え、被爆者なき時代が迫る中、より多くの人に被爆体験を共有するため、原爆資料館を各地に移動できないかと考えました。ただ、本企画は既存の原爆資料館をそのまま再現するものではなく、クリエイティブやアートの力を用いたトラウマを生まない表現でメッセージを届けることに挑戦します。SNSを主な情報源とする若者にも届くよう、思わず撮りたくなるフォトジェニックな作品や、没入感のある体験型のコンテンツを展示し、課題との接点が少ない世代でも自然と入り込める「平和の入り口」を作ることを目的としています。

過去には、東京大学で「あたらしいげんばく展」、日比谷で「へいわのつくりかた展」を開催し、若い世代をはじめとした多くの人に会場にお越しいただきました。

あたらしいげんばく展あたらしいげんばく展へいわのつくりかた展へいわのつくりかた展

また、全国各地で共に企画展を実施してくれるパートナーを募集します。私たちが目指しているのは、ただ「知る機会」を増やすことではなく、これまでの被爆者の活動に代わって「平和のためにアクションを起こす人」を増やすことにあります。企画展を一つのきっかけに、情報を受け取る側から発信する側にまわる仕組みを作ります。

2025年4月には、プロジェクトのフルパッケージを体験できる企画展 を首都圏で開催予定です。

平和の入り口をもっと近くに、もっと自由に、皆さんの元へお届けします。乞うご期待ください。

中村のこれまでの活動については下記のページをご参照ください。

https://borderless-foundation.org/fellow/85/

◼️NPO法人ボーダレスファウンデーションとは

2007年の創業以来「ソーシャルビジネスしかやらない会社」として世界13カ国で50事業を展開してきた株式会社ボーダレス・ジャパンが、非営利の分野における社会課題の解決にも取り組むため2024年にNPO法人ボーダレスファウンデーションを設立しました。

ボーダレスファウンデーションでは、課題の根を見極め、異なるセクターの連携を設計し、さらに現場に立って実行する「オペレーティング・ファウンデーション」としてのミッションを掲げ、さまざまなプロジェクトを展開していきます。非営利だからこそつくれる大きなインパクトをどのように設計し、実行していくかを常に問いながら、戦争や貧困、教育などの課題に向き合います。

【団体概要】

団体名：NPO法人ボーダレスファウンデーション

設立日：2024年12月24日

所在地：福岡県福岡市中央区天神3-1-1天神フタタビル4Fソーシャルベンチャーパーク福岡

代表者：田口一成

ウェブサイト：https://borderless-foundation.org/

＜お問い合わせはこちら＞

NPO法人ボーダレスファウンデーション

Mail：info（＠をいれてください）borderless-foundation.org