パナソニックITSが「総務アワード2025」の「ゴールド」を受賞

パナソニックグループ

パナソニックITS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：田辺孝由樹、以下、パナソニックITS）アドミニストレーションセンター総務部企画課の取り組み「社員666人＋家族のみんなで“わくわく”を引き出すITS式ウェルビーイングの高め方（提案×畑×発信）」が、企業の総務部門が推進する革新的な取り組みを表彰する「総務アワード2025」（主催：株式会社月間総務）の「ゴールド」に選ばれました。

総務アワードは2025年が初開催となり、開催初年度でのゴールド受賞となります。

「総務アワード2025」は、企業の総務部門が主導する革新的な施策を評価・表彰し、他企業との成功事例の共有を促す表彰制度で、総務が主導した優れた施策を発掘し、その実績を評価・表彰することで、企業の変革を後押しする好事例として広く発信します。2025年度は100社を超える応募の中から審査員による3次選考を経て、ファイナリストの5企業が2025年12月3日に開催した「総務アワード2025 LIVEイベント」にて最終プレゼンテーションを実施し、上位3施策が決定しました。

その中でパナソニックITS総務部企画課の取り組みは、力強い巻き込み力や「戦略総務」的な視点、従業員の価値創造に貢献している点を高く評価され、「カルチャーデザイナー」として人との繋がりやファン作りを推進し、総務自身が仕事を楽しみながら経営に貢献していく、前に出る総務の好事例として受賞に至りました。

入賞・受賞者一覧：https://award.g-soumu.com/results

リリースページ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000060066.html

「総務アワード2025 LIVEイベント」の様子は後日アーカイブ動画を配信、ファイナリストの施策の内容は、『月刊総務』3月号（2026年2月8日発売）同梱の別冊に掲載予定。

「総務アワード」公式サイト：https://award.g-soumu.com/

■パナソニックITSは、クルマの未来をつくる知的創造集団として、どこまでも人と技術、創造性やチャレンジ精神を大切に、お客様に喜ばれる付加価値を創造し続けていき、「人々の生活に役立ちたい」「人々の夢と未来を創り出したい」という想いで、全員一丸となって日々一歩ずつ前進していきます。

・パナソニックITSについて

https://its.automotive.panasonic.com/index.html