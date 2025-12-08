【モクシー東京錦糸町】2026年へのカウントダウンはモクシー東京で！音楽とFUNで迎えるニューイヤー

マリオット・インターナショナルイベントフライヤー

2025年のラストナイトは、モクシー東京錦糸町で思いっきり楽しもう！

12月31日（水）21:30から、1階バー＆ラウンジでカウントダウンパーティを開催いたします。

モクシーらしい遊び心あふれる空間で、音楽とドリンクを片手に、新しい年を迎える準備はOK？

◆イベント概要

日時：2025年12月31日（水）21:30～25:00

場所：モクシー東京錦糸町 1階バー＆ラウンジ

料金：

・宿泊ゲスト：無料

・外来ゲスト：3,000円（ニューイヤースペシャルドリンク＋ポップコーン食べ放題付き）

◆スペシャルライブ

The Dixie Railroaders（ザ・デキシーレイルローダーズ）

ジャズの本場ニューヨークやニューオーリンズのエッセンスを取り入れた、ダンサブルで熱く、そしてエレガントなサウンドを届けるショーバンド。デキシーから昭和歌謡、スウィング、モダンジャズ、ラテンまで、幅広いレパートリーで誰もが楽しめるステージをお約束します。

東銀座「Mr.Oldies」や浅草「HUB」などで定期出演し、日比谷公園や三鷹国際交流フェスなど数々のイベントで観客を魅了してきました。今回のモクシーでのライブも、きっと忘れられない夜になるはず。

音楽、ドリンク、そしてモクシーの遊び心。最高のカウントダウンを一緒に楽しもう！

■モクシー東京錦糸町について

世界最大のホテル企業 マリオット・インターナショナルが手掛ける、遊び心満載の新ホテルブランド『Moxy Hotels （モクシー・ホテル）』の日本初上陸の拠点として、2017年11月1日にオープン。浅草や東京スカイツリー、秋葉原などの人気の観光地へのアクセスも良い錦糸町駅から徒歩5分と、ビジネス・レジャーでの利用に最適です。オフィスビルを改築した10階建てのビルディングには、205部屋のスタイリッシュな客室、24時間利用可能なカフェ＆バー、フィットネスジム、遊び心のあるアートや皆で遊べるゲーム、外来の方もご利用いただけるコスパ＆ボリューム満点なランチ、ノマドワーカーには嬉しいライブラリースペースなど。一人でも、カップルでも、グループでも、あらゆるシチュエーションで心地よく滞在できる空間を演出しています。

モクシー東京錦糸町に関する詳しい詳細はwww.moxytokyokinshicho.comおよび下記をご覧ください。

・インスタグラム : https://instagram.com/moxytokyo/

・フェイスブック: https://www.facebook.com/moxytokyokinshicho/

・ハッシュタグ: #atthemoxy #moxytokyo

■モクシー・ホテルについて

モクシーは、遊び心に溢れ、お手頃かつスタイリッシュなホテルブランドで、ゲストが欲しいものはすべてあり、要らないものは何一つなくしたデザインとなっています。33の国と地域に180以上のホテルを展開するモクシーは、バーでのチェックインに始まり、大胆に型破りなホテル滞在を提供します。活気ある当ブランドは、ゲストがスペースで節約する分、ホテルでの体験を満喫できるよう、手頃な価格帯でスタイリッシュさ、インダストリアルデザイン、そしてフレンドリーなサービスをすべて持ち合わせています。小さいながらスマートなベッドルームと、大胆なプログラムとともに活気に満ちたソーシャルスペースを特徴とし、モクシーならではのまじめに考えられたいたずらな体験をお届けいたします。詳細は、https://moxy-hotels.marriott.com/ja-JP/をご参照ください。またInstagram（https://www.instagram.com/moxyhotels/(https://moxy-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%9FInstagram%EF%BC%88https://www.instagram.com/moxyhotels/) ）では、#atthemoxyで皆様のモクシーでの体験をご覧いただけます

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR）は、アメリカ合衆国メリーランド州に本社を置き、143の国と地域に30以上の主要ブランド、合わせて約9,600の施設を有しています。マリオットは、世界中でホテルの運営およびフランチャイズやリゾー トのオーナーシップ・プログラムを展開しています。また、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。最新の会社のニュースは、www.marriottnewscenter.comより, Facebook（https://www.facebook.com/marriottinternational/）、X（https://twitter.com/MarriottIntl）やInstagram（https://www.instagram.com/marriottintl/）でも情報発信しています。