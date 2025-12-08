TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」大好評放送中！第11話 『冷たい朝』WEB予告・エモーショナルポスターとメインビジュアル＜汐莉ver.＞が解禁！

2025年10月2日（木）よりTVアニメが放送されている、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の「私を喰べたい、ひとでなし」は、少女と妖怪の出会いを美しくも切なく描いた作品です。



この度、第11話『冷たい朝』のあらすじとWEB予告映像が公開。


さらに、先行カットを使用した5種の“エモーショナルポスター”に加えて、メインビジュアル＜汐莉ver.＞が公開となります










[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kHNmVwO2F7s ]


第10話 『祈りを込めて』

汐莉は美胡へ昔の話を語り出す。とある漁村で子供と一緒に暮らしていたこと。しかしその子供へ自分の肉をあげたことで、恨まれてしまったこと。自分は誰とも心を通わせられない世界の外側の存在だと知ったこと。そこから数十年も経ち、比名子と出会ったために自分が世界の内側に招かれた実感を得たこと。そして、比名子への想いが芽生えたことを……。

公開された予告映像では、比名子、汐莉、美胡の声とともに、無数の言葉たちが深い海の底から次々と湧き上がり、神秘的な世界観を描き出しています。また、第11話の場面カットを使用した4種のポスターは、それぞれが異なる2枚のカットで構成され、添えられた印象的な言葉が物語への期待を一層高める”エモーショナル”な仕上がりとなっています。



視聴者を「私を喰べたい、ひとでなし」の世界へと誘う予告映像とエモーショナルポスターは、今後も各エピソードごとに展開予定です。アニメ本編とあわせて、ぜひご注目ください。


全話放送記念上映会の開催が決定！超豪華メインキャスト3名が登壇&入場者プレゼントも配布！



全話放送記念としてユナイテッド・シネマ アクアシティお台場での上映会の開催が決定。


メインキャストの3名が登壇の上、ここでしか手に入らない豪華入場者プレゼントも配布予定となっています。



<開催概要>

日程：2025年12月28日(日)　


1回目:12:30の回（本編3話上映後登壇）／2回目:15:10の回（本編3話上映前登壇）


会場： ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場内）


https://www.unitedcinemas.jp/odaiba/index.html


※会場へのお問合せはご遠慮ください。


チケット料金：3,500円（税込）※別途プレイガイド手数料が発生いたします。


登壇者：上田麗奈（八百歳比名子 役）・石川由依（近江汐莉 役）・ファイルーズあい（社美胡 役）


※登壇者、内容は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。


内容：第11話～第13話上映、トークショー



◇入場者プレゼント


【1回目】第1話～第7話　台本イラストポストカードセット／3キャラクタービジュアル使用共通デザインクリアファイル


【2回目】第8話～第13話　台本イラストポストカードセット／3キャラクタービジュアル使用共通デザインクリアファイル


※クリアファイルは第1回目、第2回目共通



◎プレイガイド販売（アニメイト）


抽選受付期間：2025年12月7日（日）0時 ～ 12月14日（日）23:59


受付URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3310673/


枚数制限：お一人様4枚まで


アニメイトでのチケットのお申込みにはCLUB animateの会員登録が必要です。


チケットの購入にはCLUB animateに登録されている会員情報を使用致します。


お申込み前に必ずCLUB animate会員情報をご確認下さい。会員登録がお済みでない方は、新規会員登録をお願い申し上げます。


https://www.club-animate.jp/


当選発表日時：12月18日(木)15:00以降


※当落通知メールが届かない場合はアニメイトマイページからも当落状況をご確認いただけます。


入金締切：12月21日(日)23:59


発券開始予定日：12月23日(火)0:00～



【チケット購入に関するお問合せ】


アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/contact/


※「通販に関するお問い合わせ」から進んでいただき、お問い合わせ項目1にて「チケット（Gettii）について」をご選択下さい


※公演名を明記の上、お問い合わせ下さい


よくある質問


https://www.animate-onlineshop.jp/faq/detail.php?id=1182



☆会場には公式グッズ「わたたべ」推しうちわのお持ち込みが可能です！


　ご購入の方はぜひお持ちになってお越しください


<ご購入はこちらから>　https://canime.jp/wata-tabe/



【注意事項】


・出演者へのプレゼント、花束、フラワーアレンジメント(籠花)、スタンド花につきまして、大変恐縮ながら、お受取及び設置は辞退させていただきます。


・公式グッズ「わたたべ」推しうちわ以外のペンライト及びサイリウムなど上映時のご鑑賞および登壇時の妨げとなるグッズのお持ち込みはお断りいたします。


・内容は予告なく変更となる可能性がございます。天候や今後の情勢、その他主催者の判断により、開催の中止・登壇者の変更等の可能性がございます。変更に伴う交通費や宿泊費補償は致しかねますので予めご了承ください。


・転売目的でのご購入は、固くお断りいたします。ご来場時にご本人様確認をさせていただく場合がございますので、身分証をご持参のうえお越しください


・特別興行の為、各種割引(シニア、学生、小人等)・各種招待券は、ご使用いただけません。


・全席指定・定員入替制での上映となり、専用のチケットをお持ちでない方はご覧になれません。


・各種割引券・招待券使用不可。


・映画館内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音/録画/撮影/配信を禁止し


ております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承下さい。


・本会場内ではマスコミ・メディアの撮影が入る可能性がございます。テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。お客様が映像等に映り込む可能性がございますので、予めご了承下さい。お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。


・保安上、入場時に手荷物検査を行う可能性がございますこと、予めご了承下さい。


・車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。


車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。


・未成年者によるチケットの購入は、親権者など法定代理人の責任において行われるものとし、親権者など法定代理人の同意を得て購入決定されているものとします。


・当日、チケットをお忘れの場合、いかなる理由でも入場することができません。



【イベントに関するお問合せ】


ポニーキャニオン カスタマーセンター


営業時間：平日 10:00～13:00／14:00～17:00(土日祝・会社の指定日除く)


問い合わせフォーム：https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry


問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となり


ます。


・お問い合わせの際は、イベント名、参加日もご連絡願います。


・イベント前日、当日のお問い合わせにはお答は出来かねる場合がございます。


・上記お問い合わせ以外、特に会場への直接のお問い合わせは御遠慮願います。


・公演内容や抽選に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」 Blu-ray BOXが全2巻で発売！上巻のイラストが公開中！

■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」上巻




発売日：2026年3月11日（水）


品番：BSZD08304


価格：19,800円（税込）


収録話数：6話収録



◇初回特典（予定）◇


・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ


・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)


・スペシャルブックレット(全8P)


・エンドカードフォトカード(#1~6)



◇映像特典（予定）◇


・ノンクレジットオープニング


・各種PV



ご購入はこちらから


→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304)




■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」下巻



発売日：2026年4月8日(水)


品番：BSZD08305


価格：19,800円（税込）


収録話数：7話収録



◇初回特典（予定）◇


・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ


・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)


・スペシャルブックレット(全8P)


・エンドカードフォトカード(#7~13)



◇映像特典（予定）◇


・ノンクレジットエンディング


・Blu-ray CM



ご購入はこちらから


→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305)



※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。



東映ビデオオンラインショップ限定！


早期予約抽選特典として、キャスト直筆サイン入りポスターを3名様にプレゼント！


予約対象期間[2025年9月28日 20時～2026年2月3日 23:59]



その他法人特典も展開中です。


詳細は公式サイトをご確認ください。


https://wata-tabe.com/bluray/volume1/


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラックが12月24日発売！

■TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック






発売日：2025年12月24日（水）


品番：PCCG-02473


価格：3,850円（税込）［本体：3,500円］


アーティスト：井内啓二



ご購入はこちらから


→https://lnk.to/PCCG-02473



ジャケットイラストは原作・苗川 采 描き下ろし仕様！


ED主題歌「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）、第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」社 美胡（CV:ファイルーズあい）に加え、井内啓二による劇伴を収録した豪華2枚組！



◯ CD発売記念ポスタープレゼントキャンペーン開催決定！



TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック発売を記念して、下記対象店舗にて、対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で5名様にキャストの直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。皆さまからのご応募をお待ちしています♪



■応募方法


対象店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様に応募シリアルを商品と一緒にお渡しします。


（オンラインの場合はシリアルコード）



応募要項に従ってご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で景品をプレゼントいたします。



■応募期間


2025年12月23日(火)0:00 ～ 2026年1月31日(土)23:59まで


※応募券は無くなり次第配布終了となります。


※通販での応募券の配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認ください。


※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。



■対象商品


2025/12/24（水）発売


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック


品番：PCCG-02473



■景品内容


キャスト直筆サイン入りポスター（上田麗奈・石川由依・ファイルーズあい）5名様



■対象店舗


・アニメイト全店（通販含む）


・ゲーマーズ（オンラインショップ含む）



◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇


https://wata-tabe.com/news/233/


OP主題歌 「贄-nie-」吉乃、ED主題歌 「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）、第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」社 美胡（CV:ファイルーズあい）がそれぞれ配信中！

■オープニング主題歌「贄-nie-」　吉乃




作詞・作曲：ユリイ・カノン


編曲：ユリイ・カノン / Naoki Itai（MUSIC FOR MUSIC）



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/yoshino_nie



ノンクレジット映像公開中！


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=11CW6yxaU8E ]


■エンディング主題歌「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）




作詞・作曲：北澤ゆうほ


編曲：佐藤厚仁



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/watatabe_hinako



ノンクレジット映像公開中！


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7fNDrLOl_nI ]



■第4話エンディング主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」　社 美胡（CV:ファイルーズあい）





作詞：安藤紗々 / 苗川 采


作曲・編曲：神田ジョン


音楽ディレクター：タノウエマモル



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/watatabe_miko



ノンクレジット映像公開中！


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=DZRKVZy2P8A ]

原作情報





「電撃マオウ」にて大好評連載中


コミックス第1巻～第11巻、ノベライズが大好評発売中！



12月27日発売の「電撃マオウ 1月号」では、わたたべが単独表紙&巻頭コミック&付録に登場！



著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」


発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）



カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！


https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)




「私を喰べたい、ひとでなし ノベライズ ～かしましい夜、君は隣に～」


著：古河 樹


原案&作画：苗川 采


https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/


TVアニメ作品概要



＜放送情報＞


2025年10月2日より好評放送中


AT-X：毎週木曜22:30～


　　　　　【リピート放送】毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～


TOKYO MX：毎週木曜23:30～


サンテレビ：毎週木曜24:00～


B S 日テレ：毎週木曜25:00～


愛媛朝日テレビ：毎週金曜25:50～



＜配信情報＞


ABEMA・dアニメストア：毎週木曜23:30～


PrimeVideoほか その他サイト：毎週火曜23:30～


※詳細は各サイトをご確認ください



＜キャスト＞


八百歳比名子：上田麗奈


近江汐莉：石川由依


社 美胡：ファイルーズあい



＜スタッフ＞


総監督：葛谷直行


監督：鈴木裕輔


シリーズ構成・脚本：広田光毅


キャラクターデザイン：郁山 想


色彩設計：水野多恵子


美術監督：工藤義隆


撮影監督：武原健二


3DCG：志田じしろ


編集：瀧川三智


音響監督：納谷僚介


音響効果：斎藤みち代


音楽：井内啓二


アニメーションプロデューサー：高木秀仁


プロデュース：インフィニット


アニメーション制作：スタジオリングス



＜主題歌＞


オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」


エンディング主題歌：八百歳比名子（CV:上田麗奈）「リリィ」


第4話エンディング主題歌：社 美胡（CV:ファイルーズあい）「太陽、なってあげよっか？(ハート)」



＜イントロダクション＞


「私は君を喰べに来ました。」


突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。


比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。


それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。


汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。


比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という


切なる想いが浮かび―。



＜各種詳細＞


アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)


アニメ公式X(Twitter)：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )


アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv



(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会