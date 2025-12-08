はじめてのサンタさんを応援！「サンタクロースのはじめかた」
没入型体験イベントの企画・制作を得意とする株式会社夕暮れは、はじめてサンタクロース役を担う方を応援する特別なクリスマスグッズ「サンタクロースのはじめかた」を、2025年12月8日より7日間限定で販売します。
本商品は、サンタクロース役をはじめるときに役立つ、サンタクロース・ビギナーズキットです。
「想い出に残るクリスマスにしたい！」「こどものワクワクした顔が見たい！」という願いを叶えるため、物語を演出する秘密のアイテムと、お子さんがクリスマスをもっと楽しめる記念品を詰め込みました。
販売ウェブサイト :
https://twilight-inc.stores.jp/
サンタクロースのはじめかた
■ 商品名・価格
サンタクロースのはじめかた 3,000円＋送料
■ 販売期間
2025年12月8日午後12時 ～ 同月15日午後12時
※売り切れ次第、販売終了いたします。
■ キット内容について
キットの内容
キットの内容説明
★…初心者サンタクロースだけの秘密のアイテム
☆…お子さんと一緒に使用するアイテム
☆★…使い方に注意が必要なアイテム
心得カード
★心得カード
サンタクロース初心者のあなたへ。
まず何をしたらいいか、キットのアイテムをどう使うと効果的かを丁寧に説明している説明書です。
足跡スキャナー
☆★足跡スキャナー
サンタクロースがおうちに来てくれた証拠その１。
お子さんが寝る前にこの紙を置いてもらい、
差し替えることで「足跡がある！」「実際にここにサンタクロースが来たんだ！」と思える足跡です。
サンタの白髭
☆★サンタの白髭
サンタクロースがおうちに来てくれた証拠その２。
プレゼントの側や、足跡の側に、そっと落としておきましょう。
事前に白髭のサンタクロースのビジュアルを見せておくと効果的かもしれません。
ツリーの飾り
☆ツリーの飾り
お子さんに「ほしいもの」を書いてもらいましょう。最近の多様な商品展開に対応するために、特徴を書く欄なども載せています。（おなじキャラクターのゲームでも沢山種類があったりして大変ですよね…！）
紅茶とお菓子
☆紅茶とお菓子
お子さんと一緒に「ほしいもの」を考える際や「おもてなし」を考える際に、一緒に召し上がってください。クリスマスを楽しみにするためのアイテムです。
プレゼント通帳
★プレゼント通帳
毎年のプレゼントを記録していって、いつかお子さんがサンタを卒業するときに渡しましょう。
※お子さまには中身がわからないよう、あえて興味を持たれないようなシンプルなパッケージにて発送いたします。
■サンタキット発売の背景
私たち株式会社夕暮れにとって「サンタクロース」とは、サンタ役を担う方が「子どもの笑顔が見たい」という愛情を込めて作り上げる、ひとつの没入体験だと考えています。
当社は、没入型体験イベントの企画・制作を得意とする会社として、サンタさんたちのために何かお手伝いできることがあるのではないかと考え、本キットの発売に至りました。
今回のキットには、サンタの白髭や足跡といった“物語の証拠”を演出する小道具をはじめ、クリスマスのリアリティとワクワク感を高めるためのアイデアを詰め込んでいます。
ぜひこのサンタクロース・ビギナーズキットをご活用いただき、お子さまの心に残る特別なサンタ体験をつくりあげてください。
■ 会社概要
株式会社夕暮れ
2024年10月1日に設立した、没入型体験イベントの企画・制作を行う会社。コーポレートメッセージは「あなたの心を灯すエンタメをつくる」。没入型体験を空間やアイテムに落とし込むといった「心に残る体験」を中心とした事業を展開しています。
ウェブサイト: https://twilight.co.jp
Xアカウント: https://x.com/yugure_inc
インスタグラムアカウント： https://www.instagram.com/yugure_inc/(https://www.instagram.com/yugure_inc/)