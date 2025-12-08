【沼津市】地域おこし協力隊 新規隊員募集中！

沼津市役所

沼津市では、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の資源や特性を活かした協力活動を行うことにより、地域への定住・定着を図り、地域の活性化と地域力の維持・強化を促進するため、地域住民とともに地域活性化に取り組む意欲のある地域おこし協力隊員を募集しています。

【募集人員】

（1）市内全域 2人程度

（2）戸田地区 1人程度

【募集地区及び活動概要】

（1）市内全域

次のア又はイに該当する活動

ア 地域産品の商品開発・販路開拓

次の【1】～【3】に該当する活動

【1】地域産品の情報発信

【2】地域産品の販路拡大

【3】地域産品の付加価値向上等の企画、立案

イ 体験型修学旅行カリキュラム及び観光客向け旅行プログラムの造成及び推進

次の【1】及び【2】に該当する活動

【1】体験型修学旅行の企画・誘致・情報発信・プロモーション

【2】観光客向け旅行プログラムの企画・情報発信・プロモーション

（2）戸田地区

空き家を活用した宿泊施設又は飲食施設の運用

次の【1】及び【2】に該当する活動

【1】宿泊施設又は飲食施設の運営、利活用

【2】観光資源等を活用したイベント等の実施

【活動期間】

令和8年4月1日（予定）から令和9年3月31日まで

※ただし、活動状況を勘案し任期を1年ごと更新し、最長2年間（令和11年3月31日まで）の延長を可能とします。

【募集期限】

令和7年12月26日（金曜日）まで（提出書類必着）

※提出書類等の詳細は、下記よりご確認ください。

http://local-numazu/shisei/iju/topics/r07/chiikiboshu.htm

