【東京グレートベアーズ】ホームゲームに「SUPER★DRAGON（スーパードラゴン）」の出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年1月11日(日)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ウルフドッグス名古屋戦 GAME2において、「超特急」や「M!LK」など人気グループ擁するスターダストプロモーション所属、平均年齢 23 歳の進化系ミクスチャーユニット「SUPER★DRAGON( スーパードラゴン )」通称 “スパドラ”の出演が決まりましたので、お知らせいたします。

■東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋

・日時：

1月11日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■SUPER★DRAGON 出演概要

・日時：2026年1月11日（日）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：

選手入場時の呼び込み（13:00頃／飯島颯さん・伊藤壮吾さん）

チアアップタイム（13:35頃／志村玲於さん・古川毅さん・ジャン海渡さん）

始球式（14:00頃／田中洸希さん）

ハーフタイムショー 歌唱パフォーマンス（15:00頃）

※タイムスケジュールや出演内容は変更になる可能性がございます。

■SUPER★DRAGON プロフィール

2015年9月27日結成。ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させた、ミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力。2016年11月、1st シングル「Pendulum Beat!」でCD デビュー。

2025年9月27日に、結成当時から変わらぬ9人のメンバーでグループ結成10周年を迎えた SUPER★DRAGON。同日に行われたツアーファイナル、 パシフィコ横浜国立大ホールでの公演では観客を熱狂の渦に包みこんだ。

2025年12月3日、最新曲「Concealer」をリリース。10周年イヤー突入でますます勢いをつける SUPER★DRAGON の活躍をお見逃しなく。

・オフィシャルサイト:https://super-dragon.jp/

・公式 X(旧 Twitter):https://twitter.com/supdra_staff

・公式 Instagram:https://www.instagram.com/superdragon_official/

・公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@superdragon_official

・公式 YouTube:https://www.youtube.com/@SUPERDRAGONOFFICIAL

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/