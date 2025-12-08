【東京グレートベアーズ】ホームゲームに「SUPER★DRAGON（スーパードラゴン）」の出演決定！
株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年1月11日(日)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ウルフドッグス名古屋戦 GAME2において、「超特急」や「M!LK」など人気グループ擁するスターダストプロモーション所属、平均年齢 23 歳の進化系ミクスチャーユニット「SUPER★DRAGON( スーパードラゴン )」通称 “スパドラ”の出演が決まりましたので、お知らせいたします。
■東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋 実施概要
・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋
・日時：
1月11日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始
※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。
・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）
・後援：東京都
■SUPER★DRAGON 出演概要
・日時：2026年1月11日（日）
・会場：有明コロシアム コート上
・内容：
選手入場時の呼び込み（13:00頃／飯島颯さん・伊藤壮吾さん）
チアアップタイム（13:35頃／志村玲於さん・古川毅さん・ジャン海渡さん）
始球式（14:00頃／田中洸希さん）
ハーフタイムショー 歌唱パフォーマンス（15:00頃）
※タイムスケジュールや出演内容は変更になる可能性がございます。
■SUPER★DRAGON プロフィール
2015年9月27日結成。ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させた、ミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力。2016年11月、1st シングル「Pendulum Beat!」でCD デビュー。
2025年9月27日に、結成当時から変わらぬ9人のメンバーでグループ結成10周年を迎えた SUPER★DRAGON。同日に行われたツアーファイナル、 パシフィコ横浜国立大ホールでの公演では観客を熱狂の渦に包みこんだ。
2025年12月3日、最新曲「Concealer」をリリース。10周年イヤー突入でますます勢いをつける SUPER★DRAGON の活躍をお見逃しなく。
・オフィシャルサイト:https://super-dragon.jp/
・公式 X(旧 Twitter):https://twitter.com/supdra_staff
・公式 Instagram:https://www.instagram.com/superdragon_official/
・公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@superdragon_official
・公式 YouTube:https://www.youtube.com/@SUPERDRAGONOFFICIAL
■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears
東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。
チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/