日本全国の「ねこめ」ファン待望の初POP UP SHOPが書泉グランデ（神保町）で開催！ 12月23日（火）の新刊発売を記念して竹本泉先生が新たに描きおろしたイラストを含むグッズを販売!!
日本全国の「ねこめ」ファン待望の初POP UP SHOPが書泉グランデ（神保町）で開催！
12月23日の新刊発売を記念して竹本泉先生が新たに描きおろしたイラストを含むグッズを販売!!
ねこがかわいいので、忘れそうになりますが、実際は、時間もの・未来ネタ・少し不条理な設定など、軽いSF要素が独特の味になっている作品です。
ねこたちとのドタバタ生活が、とにかくシュールで楽しい。
ねこ好きには「わかる！」が満載、ねこを飼っていなくてもクスッと笑えるゆるいギャグが魅力です。
そんなかわいいキャラクターたちを竹本泉先生に描きおろしていただき、グッズ化しました！
■ イベント詳細フェア情報
「来る日もねこめ～わく」POP UP SHOP
開催期間：2025年12月23日（火）～2026年1月25日（日）
開催時間：11：00～20：00
開催場所：書泉グランデ1F（神保町）
https://www.shosen.co.jp/event/38107/(https://www.shosen.co.jp/event/38107/)
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。
■グッズラインナップ
１.キャラファイングラフ
価格：25,300円（23,000円＋税）
※描きおろし
※直筆サイン入り（サンプル画像には入っておりません）
※受注生産
複製原画サイズ：A4
竹本泉先生の貴重な描きおろしイラストを高精細な美術印刷技術「キャラファイン印刷」で出力、厚紙製のフレームにセットしたアートグッズになります。
２.トートバッグ
価格：4,620円（4,200円＋税）
※描きおろし
※約H380mm×W410mm
A4サイズの書類、本もバッチリ入る、おでかけに最適なサイズです。
３.アクリルスタンド
価格：1,980円（1800円＋税）
※描きおろし
サイズ：H15cm以内
台座はねこの形をしていて、とてもかわいいデザインのアクスタです。ぜひ全員をお迎えください！
４.ダイカットステッカー
価格：770円（700円＋税）
※描きおろし
サイズ：H15cm以内
スマホにいつでも「ねこめ」を！ もちろん、遠出用のキャリーバックに貼るのも素敵です！
５.クリアファイル
価格：660円（600円＋税）
※一部描きおろしイラスト使用
サイズ：A4
オフィスでも、学校でも「ねこめ」と一緒。同じ書類をいれてもテンションが違いますよね。
６.ポストカードセットA
価格：1,320円（1,200円＋税）
※一部描きおろしイラスト使用
７.ポストカードセットB
価格：1,320円（1,200円＋税）
※一部描きおろしイラスト使用
８.ポストカードセットC
価格：1,320円（1,200円＋税）
９.缶バッジ（トイカプセル）
価格：550円（500円＋税）
※描きおろしイラスト使用
どれが出るかは、あなたの運にかかってます！ 楽しくまわしにきてくださいね。
■協力・協賛
秋水社
■権利表記
(C)竹本泉／秋水社
【会社概要】
株式会社書泉
「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。