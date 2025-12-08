株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2025年12月8日

株式会社クリエイティブヨーコ

『ペットパラダイス』

日本航空が運営するECモール「JAL Mall」へ出店

～“マイルがたまる・使える”新しい購買体験をペットオーナーに提供～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）が展開するペット用品専門ブランド『ペットパラダイス』は、2025年12月1日（月）、日本航空が運営するECモール「JAL Mall」に新たに出店しました。





「JAL Mall」は、マイルがたまって、使える利便性と、日本航空ならではの運営コンセプトが特長です。この度の出店により、旅行を楽しむペットオーナーをはじめ、より幅広いお客さまに当社の商品をご利用いただける環境を整えました。今後も、ペットとの暮らしを豊かに彩るアイテムを順次拡充し、お客さまに新たな出会いと利便性をご提供してまいります。

■出店の背景

『ペットパラダイス』は、「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、着心地にこだわったペット服や、快適な毎日をサポートする生活雑貨など、多彩な商品ラインアップで展開しています。当社は、これまで直営オンラインストアに加え、複数のECモールへ出店し、顧客基盤を広げてまいりました。

今回の「JAL Mall」出店は、“マイル経済圏”という新たな購買領域への参入となります。旅行を好む富裕層・アクティブ層など、既存とは異なる生活者層へのアプローチが可能になり、ブランド認知の向上と顧客層のさらなる拡大が期待されます。

■「JAL Mall」での展開

出店開始時は、『ペットパラダイス』で人気の雑貨を中心に取り扱い、今後は順次商品ラインアップを拡充してまいります。

「JAL Mall」の強固な会員基盤とユーザーとの親和性を活かし、「旅行好きのペットオーナー」という新たな顧客層とのタッチポイントを創出していきます。

■今後の展望

当社は、成長余地の大きい“マイル経済圏”における取り組みを通じて新規顧客の獲得を図り、『ペットパラダイス』ブランドのさらなる発展を目指します。今後も各モールの特性に応じた商品展開と購買体験の向上に努め、ペットと暮らす豊かな毎日を提案してまいります。





■店舗概要

店舗名 ： ペットパラダイス JAL Mall店

店舗URL ： https://ec.jal.co.jp/shop/c/ccx/