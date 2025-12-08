コンビニエンスストア「ミニストップ」のオンラインショップにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：堀田 昌嗣）が運営する「ミニストップ オンライン」にて、eギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、お相手の住所を知らなくてもLINEやメールで商品を贈ることができる“eギフト機能”を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回、当社のAnyGiftの提供により、「ミニストップ オンライン」にて一部の商品がeギフトとして贈れるようになります。

・導入の背景

ミニストップの商品は、これまで多くのお客さまにご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。

しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所や欲しいものを確認する必要があります。

そこでこの度、お客さまにもっと気軽にミニストップの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。

eギフトを通して、より多くの方にミニストップの商品が届く機会を提供できれば幸いです。

ミニストップ × AnyGiftのeギフトの特徴について

お相手の住所を知らなくても、ミニストップのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日、記念日、サプライズなど、お相手の住所を知らなくても気軽にミニストップの商品をギフトとして贈ることが可能です。ご注文完了と同時に発行されるURLで、すぐに贈ることができます。



ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます



お名前と一緒にメッセージを送ることで、自分の気持ちや感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます



受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所がご依頼主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）商品ページで「LINEやメールで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、ご依頼主に伝わることはございません。

3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

抹茶バターどらやき 8個入 [冷凍食品]

ミニストップのスイーツを、冷凍でお届け。茶師十段が厳選した宇治抹茶餡を使用した抹茶バターどらやき。

商品ページ：https://online.ministop.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=365431&cat=002004(https://online.ministop.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=365431&cat=002004)

【ミニストップ公式】MINISTOP OFFICIAL BOOK 真空断熱タンブラー YELLOW（ミニ冊子付）

「ミニストップ」オリジナルデザインの真空断熱タンブラー。



商品ページ：https://online.ministop.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=816504&cat=007004(https://online.ministop.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=816504&cat=007004)

クランキーチキンうま塩味 1袋 400g

衣には細かく刻んだじゃがいもを使用しました。スナックの人気商品、ポテトとチキンのコラボレーションのクランキーチキンうま塩味。

商品ページ：https://online.ministop.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=902522&cat=001002(https://online.ministop.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=902522&cat=001002)

ミニストップ株式会社について

ミニストップ株式会社は、コンビニエンスストア「ミニストップ」を中心に事業を展開する企業です。

ミニストップは、創業当初よりコンビニエンスストアと店内加工ファストフードを組み合わせたコンボストアという独自のスタイルで差別化を図っています。

※「コンボストア」とは、コンビニエンスストアとファストフード店を融合させた業態を表すミニストップの造語です。

【会社概要】

会社名：ミニストップ株式会社

代表取締役社長：堀田 昌嗣

事業内容：コンビニエンスストア『ミニストップ』を展開。

ミニストップ店経営希望者とフランチャイズ契約を締結し、商品情報や経営ノウハウを提供。

会社HP：https://www.ministop.co.jp/

ミニストップオンライン：https://online.ministop.co.jp/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、お相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift : https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egift(https://anygift.jp/egift)

AnyReach株式会社 会社概要

会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL : https://anyreach.co.jp/ (https://anyreach.co.jp/)

代表者 : 代表取締役 中島 功之祐

事業内容： eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp