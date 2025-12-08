³ô¼°²ñ¼ÒTake Action¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È ¿·¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹Å¸¡×½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒTake Action¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À®ÅÄÌ÷Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)～18Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÃæ¾®´ë¶È ¿·¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹Å¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò±Ä¤àÃæ¾®´ë¶È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁí¹ç¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ»ö¶È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÌó500¼Ò¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Á´¹ñ¤«¤é»²½¸¤·¡¢Êä½õ»ö¶È¤ÎÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Ãæ¾®´ë¶È ¿·¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹Å¸
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1ÆüÌÜ 11:00 - 17:00 / 2ÆüÌÜ 10:00 - 17:00 / 3ÆüÌÜ 10:00 - 16:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì7¡¦8¥Ûー¥ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§G45
ÂÐ¾Ý¡§·Ð±ÄÁØ¡¢¿Í»ö¡¢ÁíÌ³¡¢·ÐÍý¡¢DX¿ä¿Ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¤ÎÊý¡¹
¿½¹þURL¡§https://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/index.html
¢¨Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ÏÍè¾ìÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¾ðÊó¡¦DX¡×¤Î¥Öー¥¹¤Ø½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¤¬¤¤¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼ÒÆâSNS¡ÖTHANKS GIFT¡×¤ä¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥¢¥ë¥à¡×¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¡¢ ºÎÍÑ¤ÈÄêÃå¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦THANKS GIFT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØTHANKS GIFT¡Ù ¤ÏÆü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ä¾Î»¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸µ¤Ë¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤ËÂ¨¤·¤¿¹ÔÆ°¤Î¾µÇ§¤ä±þ±ç¤ò¥³¥¤¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½¾¶È°÷Æ±»Î¤ÇÂ£¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
https://thanks-gift.net/
Â£¤ê¤¢¤Ã¤¿¥³¥¤¥ó¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¡×¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥Ð¥ó¥¯¡×¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡×¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢1,000¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥Õ¥¡¥¢¥ë¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Õ¥¡¥¢¥ë¥à¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤È¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ºÎÍÑ¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ¤Ï´¶³ÐÅª¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´½¾¶È°÷¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÁ´¼Ò°ì´Ý¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥¢¥ë¥à¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ä¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ºÎÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://take-action.co.jp/referalum/
¡ã¥ê¥Õ¥¡¥¢¥ë¥à¤ÎÆÃÄ§¡ä
1¡¢½¾¶È°÷¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡×¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¡£
2¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡×¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÎÍÑ³èÆ°Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù±ç¡£
3¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥®¥Õ¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¼ÕÎé¤òÄó¶¡¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/index.html
¡¦Take Action¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTake Action¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤ËÇ®¤ò¡£ÁÈ¿¥¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¡¢³èÌö¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¡£¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤ÎÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¡áÄêÃå¡×¤òÂ¥¿Ê¤·ÁÈ¿¥¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
▷¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¤È¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ºÎÍÑ¤Ê¤é¡§¥ê¥Õ¥¡¥¢¥ë¥à(https://take-action.co.jp/referalum/)
▷½¾¶È°÷¤¬¥¤¥¥¤¥Æ¯¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡§ THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Õ¥È¡Ë
▷¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡§ ¥¿¥ì¥ó¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë(https://thanks-gift.net/talentfile/)
▷´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§ jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)¡Ê¥¸¥ó¥¸¥×¥é¥¹¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTake Action ¡Ê URL¡§https://www.take-action.co.jp/ ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ À®ÅÄÌ÷Ìé¡Ê¤Ê¤ê¤¿¤»¤¤¤ä¡Ë
½»½ê ¡§ ¢©141-0031ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ 7-9-5 SG¥Æ¥é¥¹2F
ÀßÎ© ¡§ 2010Ç¯10·î5Æü
»ñËÜ¶â¡§5251Ëü3750±ß