【すりだねアワード2025開催】 山梨発・旨辛伝統調味料『すりだね』の可能性を広げるアイデアとレシピを大募集！
株式会社クリエイティブリゾート（本社：山梨県富士吉田市松山1603、代表取締役：加藤慎一）は、地域発の旨辛伝統調味料「すりだね」の魅力と可能性をさらに広げるべく、「すりだねアワード2025」を開催いたします。
郷土料理「ほうとう」をはじめ、さまざまな料理に合う“旨辛”の伝統調味料として多くの支持を集めている「すりだね」。本アワードは、その魅力を、より多くの方々に体感・発信していただくための企画です。
日々の暮らしや仕事の中で“食”に触れている皆さま――主婦・主夫の方や学生、栄養士、調理師、マーケッターなど、さまざまな立場の方々の視点が加わることで、すりだねの新しい魅力が広がるのではないかと期待しています。
肩肘張らず、自由な発想で楽しんでご参加いただければ幸いです。
＜すりだねアワード2025とは＞
今年のアワードでは、「レシピ部門」と「生成AIクリエイティブ部門」の2部門で作品を募集します。受賞者には “旅する楽しさ”と“味わう喜び”が詰まった豪華セット をプレゼント！
実際に「すりだね」を使って作るリアルな料理と、創造力で“未来のすりだね文化”を描くデジタル表現。ふたつのアプローチから、すりだねの可能性を広げてください。
＜「すりだね」とは＞
山梨県の郷土料理「ほうとう」や「吉田のうどん」と相性抜群の調味料で、唐辛子をベースに数種類のスパイスとごま油を加えた、香りと旨みが特徴の旨辛伝統調味料です。
近年ではラーメンや焼きそば、冷や奴や餃子のタレなどにも使われ、全国的にも注目されています。
＜アワード詳細＞
■応募概要
募集期間：2025年12月8日（月）～2025年12月31日（水）
受賞発表： 2026年1月15日 公式サイト・SNSにて発表
応募資格：レシピ部門・AI部門 …年齢を問わずどなたでも応募可能
※18歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。ご応募いただいた時点で同意を得られたものとみなします。
■応募方法（共通）
・X（旧Twitter）またはInstagramから、以下の方法でご参加ください。
・ご自身で考案したレシピまたは創作作品を投稿
・指定ハッシュタグ： #すりだねアワード2025 を付けるだけで応募完了！
※画像はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1AMnHuxaYjOElCjyeNg3mJkDm61tUkzo-?usp=sharing)からダウンロードしてください。
※表彰者には各SNS媒体のDMにてご連絡させていただきます。
■ レシピ部門
・すりだねの魅力を活かした“新しい一皿”を大募集！
・すりだねを使った創作料理のレシピと料理写真を投稿
・和洋中はもちろん、スイーツやおつまみまでジャンル自由
・家庭の定番になりそうな“簡単・美味しい・面白い”レシピを歓迎！
■生成AIクリエイティブ部門
・テーマ：生成AIで「すりだねの広告」を作ろう！
・すりだねを知らない人にも魅力が伝わる広告デザイン or 動画 をAIで制作してください。
・海外向けCM風動画
・カフェ風ポスター
・インフルエンサー風のSNS広告
など、発想は自由！
▪️応募形式
生成AIを使った画像（ビジュアルアート）もしくは映像（動画）（編集ソフトを活用した編集・調整も可）
■ 賞構成（レシピ部門・生成AI部門／各グランプリ1名、副賞3名）
【レシピ部門：リアル料理賞】各１名
・グランプリ
・ヘルシー賞
・アイデア賞
・映え賞
【生成AIクリエイティブ部門】
・グランプリ
・ムービー賞
・ビジュアル賞
・ベストインパクト賞
＜賞金＞
【グランプリ】（各部門）
旅行系ギフト券 20,000円分（JTB、じゃらん等）
自社商品詰め合わせ 5,000円分（人気のすりだねシリーズ）
【副賞】（各部門）
＜レシピ部門＞
食事券 5,000円分
自社商品詰め合わせ 3,000円分
＜生成AI部門＞
選べるギフトカード 5,000円分（Amazon／Google Play／Appleなど）
自社商品詰め合わせ 3,000円分
さらに受賞者全員
・公式HPやSNSで作品・お名前をご紹介（希望者のみ）
【すりだね 施設概要】
施設名：CREATIVE FOODS FACTORY
所在地：〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2746-2
HP：https://suridane.com/(https://suridane.com/)
アワード公式サイト：https://fuji.creative-r.com/blogs/ニュース/suridane-award2025(https://fuji.creative-r.com/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/suridane-award2025)
Instagram：https://www.instagram.com/creative_foods_factory/(https://www.instagram.com/creative_foods_factory/)
【本社】
株式会社クリエイティブリゾート
本社所在地：山梨県富士吉田市松山1603
事業内容：飲食店経営（レストラン事業）、土産品製造・販売事業（ファクトリー事業）、 体験施設運営（エクスペリエンス事業）
HP：https://creative-r.com/(https://creative-r.com/)
店舗サイト：https://fuji.creative-r.com/(https://fuji.creative-r.com/)
【取材お問い合わせ先】
電話：0555-73-9281 （担当：菅原）
メール：info@creative-r.com