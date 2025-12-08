【すりだねアワード2025開催】 山梨発・旨辛伝統調味料『すりだね』の可能性を広げるアイデアとレシピを大募集！

株式会社クリエイティブリゾート

株式会社クリエイティブリゾート（本社：山梨県富士吉田市松山1603、代表取締役：加藤慎一）は、地域発の旨辛伝統調味料「すりだね」の魅力と可能性をさらに広げるべく、「すりだねアワード2025」を開催いたします。

郷土料理「ほうとう」をはじめ、さまざまな料理に合う“旨辛”の伝統調味料として多くの支持を集めている「すりだね」。本アワードは、その魅力を、より多くの方々に体感・発信していただくための企画です。

日々の暮らしや仕事の中で“食”に触れている皆さま――主婦・主夫の方や学生、栄養士、調理師、マーケッターなど、さまざまな立場の方々の視点が加わることで、すりだねの新しい魅力が広がるのではないかと期待しています。

肩肘張らず、自由な発想で楽しんでご参加いただければ幸いです。

＜すりだねアワード2025とは＞

今年のアワードでは、「レシピ部門」と「生成AIクリエイティブ部門」の2部門で作品を募集します。受賞者には “旅する楽しさ”と“味わう喜び”が詰まった豪華セット をプレゼント！

実際に「すりだね」を使って作るリアルな料理と、創造力で“未来のすりだね文化”を描くデジタル表現。ふたつのアプローチから、すりだねの可能性を広げてください。

＜「すりだね」とは＞

山梨県の郷土料理「ほうとう」や「吉田のうどん」と相性抜群の調味料で、唐辛子をベースに数種類のスパイスとごま油を加えた、香りと旨みが特徴の旨辛伝統調味料です。

近年ではラーメンや焼きそば、冷や奴や餃子のタレなどにも使われ、全国的にも注目されています。

＜アワード詳細＞

■応募概要

募集期間：2025年12月8日（月）～2025年12月31日（水）

受賞発表： 2026年1月15日 公式サイト・SNSにて発表

応募資格：レシピ部門・AI部門 …年齢を問わずどなたでも応募可能

※18歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。ご応募いただいた時点で同意を得られたものとみなします。

■応募方法（共通）

・X（旧Twitter）またはInstagramから、以下の方法でご参加ください。

・ご自身で考案したレシピまたは創作作品を投稿

・指定ハッシュタグ： #すりだねアワード2025 を付けるだけで応募完了！

※画像はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1AMnHuxaYjOElCjyeNg3mJkDm61tUkzo-?usp=sharing)からダウンロードしてください。

※表彰者には各SNS媒体のDMにてご連絡させていただきます。

■ レシピ部門

・すりだねの魅力を活かした“新しい一皿”を大募集！

・すりだねを使った創作料理のレシピと料理写真を投稿

・和洋中はもちろん、スイーツやおつまみまでジャンル自由

・家庭の定番になりそうな“簡単・美味しい・面白い”レシピを歓迎！

■生成AIクリエイティブ部門

・テーマ：生成AIで「すりだねの広告」を作ろう！

・すりだねを知らない人にも魅力が伝わる広告デザイン or 動画 をAIで制作してください。

・海外向けCM風動画

・カフェ風ポスター

・インフルエンサー風のSNS広告

など、発想は自由！

▪️応募形式

生成AIを使った画像（ビジュアルアート）もしくは映像（動画）（編集ソフトを活用した編集・調整も可）

■ 賞構成（レシピ部門・生成AI部門／各グランプリ1名、副賞3名）

【レシピ部門：リアル料理賞】各１名

・グランプリ

・ヘルシー賞

・アイデア賞

・映え賞

【生成AIクリエイティブ部門】

・グランプリ

・ムービー賞

・ビジュアル賞

・ベストインパクト賞

＜賞金＞

【グランプリ】（各部門）

旅行系ギフト券 20,000円分（JTB、じゃらん等）

自社商品詰め合わせ 5,000円分（人気のすりだねシリーズ）

【副賞】（各部門）

＜レシピ部門＞

食事券 5,000円分

自社商品詰め合わせ 3,000円分

＜生成AI部門＞

選べるギフトカード 5,000円分（Amazon／Google Play／Appleなど）

自社商品詰め合わせ 3,000円分

さらに受賞者全員

・公式HPやSNSで作品・お名前をご紹介（希望者のみ）

【すりだね 施設概要】

施設名：CREATIVE FOODS FACTORY

所在地：〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2746-2

HP：https://suridane.com/(https://suridane.com/)

アワード公式サイト：https://fuji.creative-r.com/blogs/ニュース/suridane-award2025(https://fuji.creative-r.com/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/suridane-award2025)

Instagram：https://www.instagram.com/creative_foods_factory/(https://www.instagram.com/creative_foods_factory/)

【本社】

株式会社クリエイティブリゾート

本社所在地：山梨県富士吉田市松山1603

事業内容：飲食店経営（レストラン事業）、土産品製造・販売事業（ファクトリー事業）、 体験施設運営（エクスペリエンス事業）

HP：https://creative-r.com/(https://creative-r.com/)

店舗サイト：https://fuji.creative-r.com/(https://fuji.creative-r.com/)

【取材お問い合わせ先】

電話：0555-73-9281 （担当：菅原）

メール：info@creative-r.com