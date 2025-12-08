『タワー オブ アイオン』最新アップデート「銃火が導く、絆の戦場」&新クラス「バレット ウイング」登場記念！『VR BASE TOKYO』との射撃コラボを開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年11月26日(水)に実施した最新アップデート「銃火が導く、絆の戦場」で新クラス「バレット ウイング」が登場したことを記念して、『VR BASE TOKYO』射撃コラボキャンペーンの開始をお知らせします。

■『タワー オブ アイオン』×『VR BASE TOKYO』射撃コラボキャンペーン

【開催期間】

2025年12月8日(月) ～ 2025年12月19日(金) 23時59分まで

【賞品】

ゲーム内アイテム「キューナの箱(400)」 7名様（抽選）

「VR BASE TOKYOキャナルシティ博多店」1日遊び放題ペアチケット 5名様（抽選）

※同チケットは、使用した日に限り「VR BASE TOKYOキャナルシティ博多店」内のどのアトラクションでも1日何回でも遊び放題となります。

【概要】

最新アップデート「銃火が導く、絆の戦場」での新クラス「バレット ウイング」登場を記念して、新クラスをより楽しんでいただくために、チーム戦でのシューティングコンテンツなどが楽しめるVRアトラクション施設「VR BASE TOKYO」とのコラボ企画を開始しました。

「VR BASE TOKYO」と『タワー オブ アイオン』、それぞれの公式XをWフォローして、『タワー オブ アイオン』公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で、ゲーム内アイテム「キューナの箱(400)」を7名様に、「VR BASE TOKYOキャナルシティ博多店」1日遊び放題ペアチケットを5名様にプレゼントします。

「バレット ウイング」で撃ったら「VR BASE TOKYO」でも撃とう！

【VR BASE TOKYOとは】

PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、様々なVRコンテンツが楽しめるアトラクション施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。

また、初の常設店舗として2025年12月19日(金)に「VR BASE TOKYO」を福岡・キャナルシティ博多にオープン予定です。

https://canalcity.co.jp/shop/shop_type/1/detail/774

【参加条件】

1. VR BASE TOKYO公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/VR_BASE )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/Aion_PR )をフォロー

2. タワー オブ アイオン公式Xアカウントの該当投稿をリポスト

https://x.com/Aion_PR/status/1997849307593195744?s=20

≪「『タワー オブ アイオン』×『VR BASE TOKYO』射撃コラボキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20251208-aionxvrbasetokyocp

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60の国と地域で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

