【買取マクサス】堀江貴文主演ミュージカル『ブルーサンタクロース』とコラボしたチャリティオークション開催！宮迫博之氏の愛用ジャケットや堀江氏のApple Vision Proなど豪華私物が出品

株式会社マクサス

家具・家電・ブランド品・ブランド古着・シューズ・お酒・毛皮等のリユース事業を行うマクサス（本社： 東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、当社顧問を務める堀江貴文氏が主演・プロデュースするミュージカル『ブルーサンタクロース』の上演を記念し、出演者による豪華私物チャリティオークションを開催いたします。

本イベントに先立ち行われた記者会見では、堀江貴文氏に加え、スペシャルゲストとして出演が決定した宮迫博之氏（赤サンタ役）らが登壇。それぞれの愛用品を「買取マクサス」がその場で査定し、チャリティへの意気込みを語りました。

■ 背景と目的

1. 「消費」から「循環」へ。リユース企業としての使命

株式会社マクサスは、「モノの価値を再定義し、世界を変える」をビジョンに掲げ、テクノロジーを活用したリユース事業を展開してまいりました。 SDGsへの関心が高まる昨今、私たちは単に不用品を買い取るだけでなく、その利益や価値を社会課題の解決へ還流させる「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」のハブとなることを目指しています。家庭に眠る「資産（不用品）」を、必要とする場所へ届ける仕組み作りは、リユース企業の社会的責務であると考えています。

2. 顧問・堀江貴文氏の想いと「ブルーサンタ」の象徴性

本公演の主演であり、当社顧問を務める堀江貴文氏は、今年より「チャリティ活動の本格化」を掲げています。 従来のクリスマス公演（クリスマスキャロル）を一新し、『ブルーサンタクロース』と題した本作。青いサンタクロースは、一般的に「海や街を綺麗にするゴミ拾い活動」の象徴としても知られています。 「年末の華やかなエンターテインメントの場を、単に楽しむだけの場所で終わらせず、社会貢献の起点にしたい」という堀江氏の強い想いと、「モノを循環させて社会を良くする」というマクサスの事業ドメインが合致し、本コラボレーションが実現しました。

3. 「観劇ついでに断捨離」という新しい寄付体験

寄付や社会貢献は、時に心理的なハードルが高いものと捉えられがちです。そこで今回は、「ミュージカルを観に行く」という楽しい体験の中に、「家にあった不用品を持っていく」という日常的なアクションを組み込みました。 観客は不要なモノを手放すことで身軽になれ、その対価が子供たちの食事支援に変わる――。誰もが無理なく参加できる「三方よし（売り手・買い手・世間）」のチャリティモデルを構築します。

■ 記者会見での出品アイテム紹介

会見では、キャスト陣が実際に持ち寄った私物を当社スタッフがリアルタイムで査定を行いました。

1. 宮迫博之氏 出品：Sacai（サカイ）のジャケット

宮迫氏が「デザインが気に入って購入したが、首元のデザインが特徴的すぎて1回しか着ていない」と語る、人気ブランドSacaiの高級ジャケット。「10万円以上はした」という逸品ですが、今回のチャリティのために特別に提供いただきました。

2. 堀江貴文氏 出品：Apple Vision Pro、テントサウナ一式など

堀江氏は、入手困難で話題の空間コンピュータ「Apple Vision Pro」をはじめ、Apple Watch Ultra、サバイバルゲーム用の電動ガン・ガスガン、屋久島の沢登りで一度使用したというテントサウナキットなど、総額数十万円相当のアイテムを大量出品。「これらすべてをチャリティに回します」と宣言しました。

■ チャリティオークションおよび会場買取の仕組み

本プロジェクトでは、以下の2つの軸でチャリティを実施し、売上および買取金額の全額を「認定NPO法人日本こども支援協会」へ寄付いたします。

出演者私物オークション

堀江氏、宮迫氏をはじめ、ミュージカル出演者やゲスト（三浦瑠麗氏、箕輪厚介氏など予定）の私物をオークション形式で販売します。

※オークションで落札されなかった場合は、マクサスが査定価格で買い取ります。

来場者参加型「観劇ついでに断捨離」

ミュージカル公演期間中（12月5日～10日）、会場である「グランハマー東京」にマクサスの特設買取ブースを設置。ご来場のお客様が家庭の不用品をお持ち込みいただくと、その場で査定・買取を行い、その買取金額を全額寄付させていただきます。

■ ミュージカル『ブルーサンタクロース』公演概要

期間： 2025年12月5日（木）～12月10日（火）

会場： グランハマー東京（東京都港区新橋2-8-5）

※新橋に誕生したエンターテインメントビルでの没入型公演

出演： 堀江貴文、宮迫博之、村田寛奈、ほか

内容： 往年の『クリスマスキャロル』をベースに、食事とお酒を楽しみながら観劇できる新感覚ミュージカル。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「リユース（再利用）は、最も身近で、誰もがすぐに始められるSDGsアクションです。しかし、『買取店に行く』という行為は、まだ多くの人にとって日常的なものではありません。

今回、顧問である堀江貴文氏の『エンタメの力で社会課題を解決したい』という想いに共鳴し、観劇という特別な体験の中に、自然な形で『モノを手放す』機会を組み込みました。 ご自宅に眠る不用品が、誰かにとっての宝物になり、その対価が子供たちの笑顔に変わる。この『善意の循環』をテクノロジーとオペレーションの力で最大化することが、私たちマクサスの使命です。ぜひ、楽しみながらチャリティにご参加ください。」

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/