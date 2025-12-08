『陰キャなアイツが義理の兄！？』Renta!ショートドラマ・アニメ大賞2025にてベストショートドラマ賞を受賞！！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

ショートドラマ「陰キャなアイツが義理の兄！？」がRenta!ショートドラマ・アニメ大賞2025にてベストショートドラマ賞を受賞いたしました！

■プロデューサー受賞コメント

(C)2025 FANYStudio

『陰キャなアイツが義理の兄！？』にこのような大きな賞をいただき、大変光栄です。

作品を楽しんでくださった皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに心から感謝いたします。この作品はBLというジャンルの垣根を超えて、心に残る青春ドラマとして多くの方々にご覧いただきたいという願いで制作いたしました。

この受賞を励みに、これからも胸が高鳴るショートドラマをお届けしたいと思います。ありがとうございました。

■Renta!コメント

陽キャの飯島日向と陰キャの香野水月は、最初は正反対でうまくいかない。そんな二人の感情の揺れや成長、恋に揺れる姿を美しく描いた青春ドラマです！

少しずつ心を開いていく描写が切なく、BLが苦手な人でも泣ける・切ない人間ドラマとして見てほしい！ショートドラマながら深い余韻に浸れる、そんな『陰キャなアイツが義理の兄！？』を多くの視聴者様に伝えたい、広めたいという思いからRenta!ショートドラマ・アニメ大賞にてノミネートさせていただきました。

Renta!ショートドラマ・アニメ大賞2025サイトはこちら

Renta!大賞2025 - Renta!(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/c_rentataisyo2025.htm?genretype=short)

■ストーリー

高校三年生の飯島日向（17）と香野水月（18）は、義理の兄弟として生活を始めることに。陽キャでクラスの人気者の日向と、陰キャでクールな水月。互いに反発し合う二人だが、徐々にその距離は縮まり、心の中に芽生えた複雑な感情に翻弄されていく。

日向は水月が持つ過去の傷や心の奥底に気づき、次第に彼に惹かれていく。しかし、彼の心にはかつて亡くなった弟の影が色濃く残り、二人の関係は決して順風満帆ではない。義理の兄弟として、そして次第に恋人としての絆を深めていく彼ら。切なくも美しい愛と成長を描く、青春ドラマ。

■主なキャスト

八神慶仁郎、島村雄大、村田洋二郎、田中良子、木村伊吹、戸田一総、宮本廉也、水瀬紗彩耶、加藤こころ、湯上響花、下中陸斗、富松晃大

■スタッフ

監督：松浦翔平

製作著作：FANYStudio

制作スタジオ：MintoStudio、株式会社HA-LU

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/