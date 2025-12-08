Buddiesへ贈る特別なステージ、櫻坂46「『Buddies感謝祭 2025 EX』井上梨名 卒業セレモニー」を12月17日(水)にLeminoで独占生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年12月17日（水）に幕張イベントホールにて開催される、櫻坂46「『Buddies感謝祭 2025 EX』DAY2 井上梨名 卒業セレモニー」を独占生配信いたします。また、2026年1月10日（土）から2026年1月12日（月・祝）までアーカイブ配信いたします。

「Buddies感謝祭」は、Buddies（櫻坂46ファン総称）へ日頃の感謝の気持ちを込めて贈る貴重なステージ。この度Leminoでは、2日目となる2026年12月17日（水）の公演をPPVではなく、サブスクライブとしてお届けいたします。

また、本公演は、13thシングル「Unhappy birthday構文」の活動をもって櫻坂46から卒業となる井上梨名の卒業セレモニーも同時開催となります。2018年に欅坂46の二期生として加入し、約7年に渡りグループを支え続けてきた彼女。表現力豊かなパフォーマンスはもちろん、バラエティ番組での活躍、ラジオ番組のメインパーソナリティー等、グループの一員としても、個人としても唯一無二の存在感を示してきました。今回の卒業セレモニーは、彼女の集大成となる特別なステージです。

Leminoでは「Buddies感謝祭 2025 EX」と「井上梨名 卒業セレモニー」において、井上梨名だけを追いかける“井上カメラ”を実施いたします。井上梨名のラストパフォーマンスとなる本公演をぜひお楽しみください。

＜配信概要＞

■タイトル：「『Buddies感謝祭 2025 EX』井上梨名 卒業セレモニー」

■出演：櫻坂46

■生配信日時：2025年12月17日（水）開場(配信開始)18:00／開演(ライブ開始)18:30

■アーカイブ配信期間：2026年1月10日（土）～2026年1月12日（月・祝）

■視聴可能プラン：

・生配信：Leminoプレミアム(月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)へご入会の方のみご覧いただけます。

・アーカイブ配信：Leminoプレミアム(月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)もしくは櫻坂46パック(月額200円(税込))へご入会の方のみご覧いただけます。

※生配信、アーカイブ配信ともに、通常のカメラアングルに加え、井上梨名・専用アングルもご視聴いただけます。

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000045/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202512_nr-sakurazakaLP-1208【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_sakamichi

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。