「ZOZOCOSME AWARDS 2025」年間ベストコスメアワードを発表！“次世代コンシーラー”が殿堂入り！

株式会社ZOZO

ZOZOTOWN上のコスメ専門モール「ZOZOCOSME(https://zozo.jp/cosme/)」は、「ZOZOCOSME AWARDS 2025」を本日発表しました。「ZOZOCOSME AWARDS」とは、ZOZOCOSMEのユーザーから注目・支持されているコスメを発表するアワードです。

「ZOZOCOSME AWARDS 2025」では、ZOZOCOSMEで発売以降不動の人気を誇る殿堂入りコスメとして、ディオールの「ディオールスキン フォーエヴァー スキン コレクト コンシーラー」が新たに選出されました。新人賞には、選定期間中にZOZOCOSMEにオープンしたショップのうち、特にユーザーから支持されたAnailが選出されました。

ZOZOCOSMEならではの視点で選出したコスメに贈る特別賞「ZOZOベストコスメ」では、トレンドを象徴する「お気に入り急上賞」にディオールの「ルージュ ディオール オン ステージ」、多くのアイテムレビューを集めた「ベストレビュー賞」にVT COSMETICSの「VT リードルS トーンオンデイリーマスク (30枚入)」、繰り返し購入されるほど満足度が高かった「リピート購入賞」にshu uemuraの「クラッシュド ジェム」、ギフト購入率が高かった「ギフト賞」にAesopの「アンドラム アロマティック ハンドウォッシュ 500mL」が選出されました。

部門別のベストコスメでは、ラグジュアリー部門（※1）でNARSの「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」が総合大賞1位を獲得しました。ナチュラル＆バラエティー部門（※2）では、MTGの「ReFa HEART COMB Aira／リファハートコーム アイラ」が「ZOZOCOSME AWARDS 2025 上半期」に続き2度目の総合大賞1位を獲得しました。

また、特設ページ上のコンテンツ「話題のあの人の愛用品」では、伊原葵さん、八木アリサさん、田中亜希子さん、花山瑞貴さん、稲垣莉生さん、吉成亜美さんといった、様々な業界で活躍する方々が選んだ今期のマイベストコスメを紹介しています。

受賞アイテムはZOZOCOSMEの販売数・お気に入り登録数・閲覧数・アイテムレビュー数などのデータをもとに、ZOZO独自の集計方法で選出しています（※3）。

（※1）ラグジュアリー部門：百貨店に出店しているブランド、かつ「ZOZOVILLA」取扱いブランドが対象。

（※2）ナチュラル＆バラエティー部門：ナチュラル・オーガニックコスメを取り扱うブランドや、バラエティーショップ、ドラッグストア等で取り扱うブランド、韓国発祥のブランドが対象。

（※3）「ZOZOCOSME AWARDS 2025」選出期間：2024年12月1日（日）～2025年10月31日（金）

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/cosme-bestseller/

・特設ページ公開期間：2025年12月8日（月）正午 ～ 2026年2月28日（土）23:59

＜殿堂入り＞

ディオール／ディオールスキン フォーエヴァー スキン コレクト コンシーラー：5,720円（税込）

＜ZOZOベストコスメ＞

（左上から）

お気に入り急上賞 ディオール／ルージュ ディオール オン ステージ：5,940円（税込）

ベストレビュー賞 VT COSMETICS／VT リードルS トーンオンデイリーマスク (30枚入)：2,420円（税込）

リピート購入賞 shu uemura／クラッシュド ジェム：5,500円（税込）

ギフト賞 Aesop／アンドラム アロマティック ハンドウォッシュ 500mL：5,940円（税込）

＜ラグジュアリー部門 総合大賞 1位＞

NARS／ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N：6,160円（税込）

＜ナチュラル＆バラエティー部門 総合大賞 1位＞

MTG／ReFa HEART COMB Aira／リファハートコーム アイラ：2,970円（税込）

＜世代別ベストコスメ（一部）＞

（左から）

20代ベストコスメ TOM FORD BEAUTY／アイ カラー クォード：13,640円（税込）

30代ベストコスメ TOUT VERT／トゥヴェール レチノショット 0.1：3,680円（税込）

40代ベストコスメ KANEBO／ルージュスターブリーズ：4,620円（税込）

※選出期間中、20代・30代・40代の各世代で特に支持されたコスメ。

＜「ZOZOCOSME AWARDS 2025」発表記念！ZOZOTOWN公式Xプレゼントキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）をフォローし、12月8日（月）正午に投稿されるポストをリポストしていただいた方の中から抽選で3名様に、今回の受賞アイテムをセットにした「冬のうるおいベースケアセット」をプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、12月8日（月）正午以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）にてご確認ください。

＜「ZOZOCOSME（ゾゾコスメ）」について＞

「ZOZOCOSME」は、コスメ専門モールとして2021年3月18日にZOZOTOWN上にオープンし、現在800以上の厳選ブランドによる豊富なコスメアイテムを取り揃えています。コスメに特化した便利な検索UIで、ブランド名やアイテム名による検索だけでなく、好みや悩みによる絞り込み検索も充実しているほか、現在「ZOZOCOSME」で取り扱う「ファンデーション」と「コンシーラー」の一部は、ZOZOが独自開発したフェイスカラー計測ツール「ZOZOGLASS(https://zozo.jp/zozoglass/)」に対応しています。「自分の肌の色」に近いファンデーションの候補が表示されることで、ECにおけるコスメ購入時の課題である「色選び」に関する不安や悩みを解消します。

URL：https://zozo.jp/cosme/