「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」で発売された商品がアニメイトで予約受付開始！　522種から選べるアクスタやクリアファイルが購入できる!!

株式会社アニメイトホールディングス△メインビジュアルB2ポスター商品の詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4053

株式会社アニメイトは、「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」で発売されていた商品を、全国アニメイト・アニメイト通販で2025年12月8日から予約受付開始いたします。

「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」とは、10周年を迎えた人気ゲーム『Fate/Grand Order』に登場するサーヴァントたちの最終再臨や霊衣などの計500点を超えるイラストを展示した展覧会。本展覧会で発売された「メインビジュアルB2ポスター」や、522種もの絵柄から好きなイラストを選ぶことができる「アクリルスタンド」、「A4クリアファイル」といった商品を、アニメイトでもご購入いただけます。

さらに、2025年8～10月上旬に実装されたサーヴァント最終再臨や霊衣のイラストを使用した「ランダム編成画面風カード」、新規描き起こしのミニキャラが集合した「ミニ最終再臨サーヴァント大集合デスクマット」などの商品もラインナップしていますので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

△メインビジュアルB2ポスター

メインビジュアルB2ポスター

発売日：2026年3月

価格：799円（税込）

△アクリルスタンド（一部）

アクリルスタンド

発売日：2026年3月（うち17種は4月）

価格：各1,400円（税込）

種類：522種

△A4クリアファイル（一部）

A4クリアファイル

発売日：2026年3月（うち17種は4月）

価格：各500円（税込）

種類：522種

△ランダム編成画面風カード（2025年8～10月上旬実装・全17種）

ランダム編成画面風カード（2025年8～10月上旬実装・全17種）

発売日：2026年4月

価格：1パック300円（税込）

種類：全17種

△編成画面風カードディスプレイスタンド（ランダム編成画面風カード組み合わせ例）

編成画面風カードディスプレイスタンド

発売日：2026年3月

価格：3,500円（税込）

△ミニ最終再臨サーヴァント大集合デスクマット

ミニ最終再臨サーヴァント大集合デスクマット

発売日：2026年3月

価格：3,000円（税込）

このほかにも、多数の商品が発売！



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

■関連URL

『Fate/Grand Order』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4053)

「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」公式サイト(https://art.fate-go.jp/chronicle/)