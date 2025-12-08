「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」で発売された商品がアニメイトで予約受付開始！ 522種から選べるアクスタやクリアファイルが購入できる!!
△メインビジュアルB2ポスター
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4053
株式会社アニメイトは、「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」で発売されていた商品を、全国アニメイト・アニメイト通販で2025年12月8日から予約受付開始いたします。
「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」とは、10周年を迎えた人気ゲーム『Fate/Grand Order』に登場するサーヴァントたちの最終再臨や霊衣などの計500点を超えるイラストを展示した展覧会。本展覧会で発売された「メインビジュアルB2ポスター」や、522種もの絵柄から好きなイラストを選ぶことができる「アクリルスタンド」、「A4クリアファイル」といった商品を、アニメイトでもご購入いただけます。
さらに、2025年8～10月上旬に実装されたサーヴァント最終再臨や霊衣のイラストを使用した「ランダム編成画面風カード」、新規描き起こしのミニキャラが集合した「ミニ最終再臨サーヴァント大集合デスクマット」などの商品もラインナップしていますので、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
△メインビジュアルB2ポスター
メインビジュアルB2ポスター
発売日：2026年3月
価格：799円（税込）
△アクリルスタンド（一部）
アクリルスタンド
発売日：2026年3月（うち17種は4月）
価格：各1,400円（税込）
種類：522種
△A4クリアファイル（一部）
A4クリアファイル
発売日：2026年3月（うち17種は4月）
価格：各500円（税込）
種類：522種
△ランダム編成画面風カード（2025年8～10月上旬実装・全17種）
ランダム編成画面風カード（2025年8～10月上旬実装・全17種）
発売日：2026年4月
価格：1パック300円（税込）
種類：全17種
△編成画面風カードディスプレイスタンド（ランダム編成画面風カード組み合わせ例）
編成画面風カードディスプレイスタンド
発売日：2026年3月
価格：3,500円（税込）
△ミニ最終再臨サーヴァント大集合デスクマット
ミニ最終再臨サーヴァント大集合デスクマット
発売日：2026年3月
価格：3,000円（税込）
このほかにも、多数の商品が発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
■関連URL
『Fate/Grand Order』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4053)
「Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展-」公式サイト(https://art.fate-go.jp/chronicle/)